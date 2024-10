MP argentino pede suspensão do processo de jogadores de rugby franceses acusados de estupro

O Ministério Público argentino solicitou nesta sexta-feira (4) a suspensão do processo dos jogadores franceses de rugby denunciados por estupro naquele país, o que poderá encerrar o caso, informaram fontes judiciais à AFP.

"A defesa pediu o sobrestamento ao Ministério Público e a Procuradoria apoiou a medida e solicitou uma audiência com o juiz", explicou à AFP Martín Ahumada, porta-voz do Poder Judiciário de Mendoza, província do oeste da Argentina onde a denúncia foi apresentada.

O juiz marcou a audiência para decidir o pedido dia 18 de outubro, indicaram as mesmas fontes.

Hugo Auradou e Oscar Jegou, dois jogadores franceses de rúgbi de 21 anos, são acusados de estupro qualificado por um incidente que teria ocorrido na noite de 6 para 7 de julho em um quarto de hotel em Mendoza, onde jogaram com a seleção nacional.

Os jogadores defenderam desde o início que as relações sexuais foram consensuais e sempre negaram qualquer violência.

Inicialmente detidos e depois colocados em prisão domiciliar, foram libertados em meados de agosto e depois autorizados a deixar a Argentina até a conclusão da investigação.

Eles voltaram para a França no dia 4 de setembro e desde então retomaram os treinos em seus clubes.

mry/mar/jc/aa

© Agence France-Presse