Marçal tem 27%, Boulos, 26%, e Nunes, 24%, diz Pesquisa Real Time Big Data em SP

A nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 4, indica empate técnico triplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A dois dias do pleito, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece numericamente a frente, com 27% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 26%, e pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24%.

Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, os três estão tecnicamente empatados na liderança da disputa.

A seguir vem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 12%, seguida pelo apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) e pela economista Marina Helena (Novo), ambos com 3%. Os candidatos Altino (PSTU), Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO) não pontuaram. São 3% os que pretendem votar branco ou nulo e 2% não souberam responder.

Em comparação ao levantamento anterior, divulgado na quarta-feira, 2, o ex-coach oscilou dois pontos porcentuais positivamente (tinha 25%), enquanto Boulos permaneceu igual, e Nunes oscilou um ponto para baixo.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.000 paulistanos entre os dias 2 e 3 de outubro. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02479/2024.

Pesquisa espontânea

O Real Time Big Data também aponta para um empate técnico triplo na pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é listado, cabendo ao entrevistado mencioná-lo. Marçal e Boulos aparecem numericamente iguais, com 21%, e Nunes vem em seguida, com 19%.

Tabata foi mencionada por 9% dos eleitores, enquanto Datena por 2% e Marina Helena por 1%. Outros nomes totalizaram 3% das menções; e 7% disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. Nesse cenário, 17% continuam não sabendo em quem votar neste domingo, dia 6, ou não responderam à questão.

Cenários de segundo turno

A pesquisa simulou possíveis cenários de segundo turno, testando os nomes de Nunes, Boulos e Marçal. Contra o deputado federal, o atual prefeito venceria de 48% a 36% - foram 8% os que disseram votar em branco ou nulo, e outros 8% não souberam ou não quiseram responder.

Em um confronto com o ex-coach, Nunes venceria por 43% ante 35% dos votos em Marçal. Nesse cenário, são 11% votando em branco ou anulando o voto, e outros 11% não responderam.

Já num embate entre Boulos e Marçal, a diferença numérica que coloca o psolista à frente é de apenas um ponto porcentual, sendo mencionado por 41% dos eleitores, ante 40% do empresário. Nulos e brancos correspondem a 11%, e outros 8% não sabem ou não responderam.