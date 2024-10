Marçal cancela almoço com jornalistas

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) cancelou um almoço que faria com jornalistas nesta sexta-feira (4).

Sem explicar o motivo, a assessoria do candidato lamentou a necessidade do cancelamento. "Comunicamos, com pesar, o cancelamento do almoço programado para hoje com o candidato Pablo Marçal. Devido a circunstâncias imprevistas, não será possível realizar o encontro neste momento."

Segundo a nota, o encontro com os jornalistas deverá ser reagendado. "Estamos à disposição para reagendar a oportunidade de diálogo em um momento oportuno e desejamos manter a abertura para futuras interações."