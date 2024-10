Madeleine: Tabata volta gigante ao parlamento, com carimbo de corajosa

Com o fim da primeira etapa das eleições municipais se aproximando, a candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) sairá da campanha com a imagem de corajosa, avaliou a comentarista do UOL News Madeleine Lacsko.

Na última pesquisa Datafolha, a deputada federal oscilou para cima e apareceu com 11%, em quarto lugar.

A Tabata, eu entendo que volta gigante para o parlamento, ela volta bem maior do que ela era. O Geraldo Alckmin tem feito discursos nos eventos da Tabata Amaral, e eu estudo muitos discursos inspirados no cristianismo. E o Alckmin fez um discurso [...] citando Chesterton, em que ele diz que a virtude maior é a coragem. E ela saiu carimbada com isso de coragem.

Madeleine Lacsko

Para Madeleine, o eleitor de São Paulo está buscando um candidato que "imploda com tudo", e os processos decisórios do voto passarão pelo "componente prático e emocional", e não pelo ideológico.

Há um crescimento muito grande e uma aversão completa à política tradicional. É uma coisa catártica, as pessoas estão indo por esse caminho. Aqui em São Paulo, a gente tem pesquisas mostrando a desassociação da ideologia com o voto. [...] O processo decisório fica entre o componente prático e o emocional.

Madeleine Lacsko

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: