Laser que ofusca câmeras protege DiCaprio em jantar na Itália

ROMA, 4 OUT (ANSA) - Os guarda-costas do ator Leonardo DiCaprio usaram lasers anti-paparazzi enquanto o americano jantava em um restaurante em Roma, na Itália.

O artista foi flagrado comendo nas mesas ao ar livre de um restaurante no centro da capital italiana, a poucos passos da Via Giulia, e para evitar ser fotografado, seus seguranças usaram um laser que ofusca as lentes das câmeras.

Após a ação dos guarda-costas do ator, DiCaprio foi para dentro do restaurante e saiu posteriormente usando uma máscara para cobrir o rosto.

A tecnologia usada pelos seguranças do ator é a ferramenta mais recente que vem sendo adotada pelas celebridades de Hollywood para evitar serem filmadas em momentos de lazer.

(ANSA).

