Israel matou mais de 2 mil no Líbano em quase 1 ano, diz governo

ROMA, 4 OUT (ANSA) - O governo do Líbano revelou nesta sexta-feira (4) que pouco mais de duas mil pessoas foram mortas em todo território em quase um ano de ataques israelenses no país.

De acordo com Nasser Yassin, ministro do Meio Ambiente de Beirute, pelo menos 9.535 indivíduos ficaram feridos nas ofensivas realizadas por Israel na nação.

O político ainda detalhou que 931 centros de acolhimento foram abertos no Líbano para receber pessoas deslocadas, sendo que 711 atingiram sua capacidade máxima.

Yassin, que também é coordenador do Comitê de Emergência do governo local, apontou que nas últimas 24 horas, o Exército israelense realizou 153 ataques aéreos, o que elevou o número total para 8.967 em quase um ano.

Em meio aos números divulgados pelo governo libanês, o serviço de emergência do Comitê Islâmico de Saúde, afiliado ao grupo xiita Hezbollah, disse que 11 de seus socorristas foram mortos hoje (4) em ataques israelenses no sul do Líbano.

Além disso, três hospitais no país, incluindo um nos subúrbios de Beirute, anunciaram que vão fechar as portas em virtude das recentes ofensivas. (ANSA).

