Israel mata 250 membros do Hezbollah em ações por terra

ROMA, 4 OUT (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram nesta sexta-feira (4) que pelo menos 250 combatentes do grupo xiita Hezbollah foram mortos desde o início das operações terrestres no sul do Líbano, na madrugada da última terça (1º).

Segundo as IDF, esse número inclui "21 comandantes" do "Partido de Deus". Em quatro dias de invasões por terra no país vizinho, foram atacados "2 mil alvos militares, incluindo objetivos humanos, infraestruturas terroristas, edifícios, armazéns de armas e lançadores [de mísseis]", de acordo com o Exército.

No entanto, as Forças de Defesa alertaram que o Hezbollah, mesmo enfraquecido, ainda é capaz de disparar foguetes contra Israel e estimaram que serão necessárias "várias semanas" para que habitantes do norte do país voltem para casa em segurança.

Por outro lado, as IDF reportaram nesta sexta as mortes de dois militares em um ataque com drone na parte setentrional de Israel. As vítimas são o sargento Daniel Aviv Haim Sofer e o cabo Tal Dror, ambos de 19 anos, e o ataque teria sido lançado a partir do Iraque. (ANSA).

