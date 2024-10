Ibovespa fecha com alta tímida em dia de ajustes e volume fraco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um acréscimo modesto nesta sexta-feira, após uma sessão sem tendência definida marcada por ajustes técnicos, com agentes financeiros também analisando dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,09%, a 131.791,55 pontos, tendo marcado 131.156,35 pontos na mínima e 131.935,97 pontos na máxima do dia. Na semana, o Ibovespa caiu 0,71%.

O volume financeiro nesta sexta-feira somou apenas 16,28 bilhões de reais, bem abaixo da média diária do ano, de 23,597 bilhões de reais.

Para o analista Alex Carvalho, da CM Capital, foi uma sessão de estabilização após a queda mais expressiva da véspera, quando o Ibovespa fechou em baixa de 1,38%.

A agenda do dia destacou dados dos EUA sobre criação de empregos que endossaram a tese de pouso suave da maior economia do mundo, mantendo apostas de novo corte de juro pelo Federal Reserve, embora em um ritmo mais brando.

Na visão de economistas da Genial, os dados reforçam a percepção de um maior vigor da economia norte americana, contribuindo para afastar os temores de recessão e de uma desaceleração mais forte dos dados de emprego.

Em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,9%, enquanto agentes permanecem monitorando o aumento da tensão no Oriente Médio. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano subiu para 3,973%, de 3,85% na véspera.

DESTAQUES

- LOCALIZA ON avançou 3,46%, após fechar na véspera na mínima em mais de um mês. Em relatório a clientes nesta sexta-feira, analistas do BTG Pactual afirmaram esperar que a companhia relate melhores resultados trimestrais após um segundo trimestre altamente poluído, apresentando um ambiente de preços ainda sólido para suas divisões de aluguel, melhor lucratividade de aluguel e melhores tendências de depreciação.

- ASSAÍ ON subiu 3,41%, em dia de recuperação após acumular na semana até a véspera queda de 17% na esteira de decisão da Receita Federal de cobrar arrolamento de bens no valor de 1,265 bilhão de reais por contingências tributárias em discussão do GPA. O papel também tem sido pressionado desde o segundo trimestre por outros fatores como o cenário macro, concorrência e efeitos das bets.

- BRADESCO PN avançou 0,13%, em dia mais positivo para o setor, com SANTANDER BRASIL UNIT fechando em alta de 0,77% e ITAÚ UNIBANCO PN apurando acréscimo de 0,2%. Na contramão, BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,15%.

- PETROBRAS PN recuou 0,26%, reflexo de ajustes após fortes altas recentes acompanhando o salto do petróleo no exterior. Nesta sessão, o Brent subiu 0,55%. Na semana, Petrobras PN contabilizou uma valorização de 4,79%. A presidente da companhia afirmou na véspera à Reuters que a estratégia da estatal tem conseguido proporcionar estabilidade de preços de combustíveis em ambiente de volatilidade externa.

- VALE ON fechou em baixa de 0,73%, em mais um dia sem a referência do mercado chinês, enquanto o contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Cingapura subiu 0,19%. No setor, CSN MINERAÇÃO ON caiu 4,82%, com CSN ON, sua controladora, terminando em baixa de 2,17%.

- CLEARSALE ON, que não está no Ibovespa, disparou 11,7%, após acordo pelo qual a empresa de dados de consumo e prevenção de fraudes será comprada pela Serasa Experian, em transação de cerca de 2 bilhões de reais.

