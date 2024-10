Fusca parado há 32 anos em quintal ganha novo destino após virar atração

Parado no mesmo lugar há mais de 30 anos, um Fusca verde 1968 que virou atração turística na zona leste de São Paulo finalmente terá um novo destino. O carro, que já foi tema de reportagem do UOL Carros em 2022, deixará sua antiga morada e passará por reforma após a morte da antiga dona.

O veículo ficou desde 1992 estacionado no quintal da casa de Nivea Fernandes, também conhecida como Dona Xuxu, uma figura querida no bairro de Vila Guilhermina. Segundo relatos obtidos pela reportagem, o clássico da Volkswagen passava ao relento dias e noites enferrujando e já poderia ter sido vendido após diversas ofertas durante as últimas três décadas.

Nivea, no entanto, nunca se desfez do carro - que foi seu primeiro e único veículo, adquirido em 1981 logo após a proprietária tirar sua carteira de habilitação (CNH).

Imagem: Diego Victorino

Com a morte de Nivea há dois anos, a história do Fusca tomou um novo rumo. Seu sobrinho, José Carlos Fernandes, agora responsável pelo patrimônio da família, decidiu honrar a memória de sua tia ao permitir que o Fusca fosse restaurado, com a condição de que o valor da venda permanecesse em segredo e de que o carro fosse exibido à família após a restauração.

O novo capítulo da saga do Fusca começou quando Pedro Scaglioni, da rede social Barn Find Brasil, contou a história para um amigo. Diego Victorino, um entusiasta de veículos clássicos Volkswagen, negociou com a família de Dona Xuxu e adquiriu o carro há cerca de dois meses, avisado das condições. A empreitada ainda conta com Claudiney Cunha, especialista em restauração e que havia tentado comprar o carro de Nívea anos antes.

O veículo deixou finalmente o quintal de Dona Xuxu e foi transportado na sexta-feira passada em guincho para um galpão em Guarulhos. Em breve, será levado a uma oficina em Atibaia, onde receberá os cuidados necessários para sua total transformação.

Cunha afirma que "a expectativa é que a restauração custe entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, um investimento significativo que reflete o valor sentimental e histórico do Fusca, para deixar tudo como era original".

Já Victorino diz que o processo meticuloso de restauração está previsto para durar cerca de seis meses, durante os quais cada peça será cuidadosamente restaurada ou substituída para manter a autenticidade do veículo.

Imagem: Diego Victorino

A vizinhança local aguarda com expectativa a conclusão do projeto, ansiosa para ver o Fusca verde de 1968 voltar às ruas, não apenas como um carro, mas como um legado de Dona Xuxu.

"A história é um testemunho do amor e da dedicação de quem gosta de Fusca. Estou com 33 anos e desde os 15 já gostava muito de carros clássicos da Volkswagen como Fusca e TL. E agora serve como inspiração para aqueles que veem nos carros antigos mais do que meios de transporte, mas sim símbolos vivos de memórias e histórias pessoais. Depois da restauração, vai seguir comigo. Já tenho 11 carros no acervo de coleção, não quero vender para ninguém", diz Victorino.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.