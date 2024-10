Funcionário de usina nuclear controlada pela Rússia é morto pela Ucrânia em ataque com carro-bomba

MOSCOU (Reuters) - Um funcionário da usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, no sul da Ucrânia, foi morto na manhã desta sexta-feira em um ataque com carro-bomba que, segundo a inteligência militar ucraniana, puniu um "criminoso de guerra".

O Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves, disse que o funcionário, Andrei Korotkiy, morreu após uma bomba colocada sob seu carro explodir perto de sua casa na cidade de Enerhodar, onde a usina está localizada.

Korotkiy trabalhava no departamento de segurança da fábrica, disse o Comitê. Foi aberto um processo criminal para investigar sua morte.

A inteligência militar ucraniana publicou um vídeo de seu carro explodindo e, em um comunicado, chamou Korotkiy de "criminoso de guerra" e colaborador, acusando-o de reprimir ucranianos, entregar à Rússia uma lista de funcionários da usina e apontar pessoas com opiniões pró-ucranianas.

"A Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia lembra às pessoas que todo criminoso de guerra será punido de forma justa", disse a agência ucraniana em seu canal oficial do Telegram.

As autoridades da usina condenaram as autoridades ucranianas por orquestrarem o assassinato.

"Este é um ato horrível e desumano", disse o diretor da usina, Yuri Chernichuk, prometendo punição para os agressores.

"Um ataque aos funcionários que garantem a segurança da instalação nuclear é uma medida imprudente e ultrajante", acrescentou.

As forças russas tomaram a usina de Zaporizhzhia, a maior da Europa, com seis reatores, logo após invadirem na Ucrânia em fevereiro de 2022, no que Moscou chamou de "operação militar especial". A usina não está operando atualmente.

Os dois lados têm se acusado regularmente de organizar ataques à usina, o que ambos negam.

O órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), a Agência Internacional de Energia Atômica, colocou monitores permanentemente na usina. A agência pediu aos dois lados que se abstivessem de qualquer ataque à usina.

(Reportagem da Reuters)