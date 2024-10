O que é a síndrome do Tarzan, fenômeno que afeta separação de casais

A síndrome do Tarzan tem despertado o interesse dos internautas, embora ainda seja pouco familiar no Brasil. Segundo a psicologia, essa síndrome se refere ao hábito de começar um novo relacionamento antes de realmente finalizar o anterior, sem dar espaço para um período sozinho.

O nome é uma alusão ao personagem Tarzan, que se desloca entre cipós, segurando um até pegar o próximo, representando aqueles que "pulam" de um relacionamento para outro.

Quem acaba acometido pela síndrome?

Dependentes emocionais;

Inseguros;

Impulsivos;

Quem tem medo intenso da solidão;

Pessoas com traumas em relacionamentos.

Esses fatores combinados fazem o sujeito buscar rapidamente um novo parceiro, levando à repetição de padrões disfuncionais e dificultando o autoconhecimento.

Aqueles que enfrentam a síndrome do Tarzan geralmente carregam bagagens emocionais de relacionamentos anteriores mal resolvidos, o que prejudica seu crescimento pessoal e a capacidade de construir vínculos sadios e duradouros.

Está mais difícil amar nos dias de hoje?

Imagem: iStock

Para o psicólogo Ailton Amélio da Silva, professor do Instituto de Psicologia da USP e estudioso dos relacionamentos amorosos, hoje as coisas são mais superficiais, rápidas e descartáveis e existem tipos de amor mais instantâneos, paixões mais imediatas.

"Quem consegue se entusiasmar e se apaixonar rapidamente com base em fantasia e idealização do outro engata uma paixão atrás da outra. Já a forma de amor mais profundo, mais realista, com mais afeto e intimidade está mais difícil", diz o psicólogo.

Na sua percepção, a internet mudou tudo. A cada dia que passa o interesse em ferramentas para conhecer pessoas pela rede só aumenta, continua o estudioso.

Consequências de se bancar o Tarzan

Ao evitar a dor do término, a pessoa acumula emoções negativas e perpetua um ciclo de sofrimento e relacionamentos superficiais. Esses vínculos são frequentemente caracterizados por uma busca constante por novidade e excitação, sem levar em conta as consequências a longo prazo.

Inclusive, a síndrome de Tarzan não é exclusiva dos mais jovens. Ela pode levar ao término de relacionamentos estáveis, maduros, trocados pela busca de algo novo.

Esse padrão tem um efeito prejudicial na saúde mental, levando a problemas como ansiedade, depressão e baixa autoestima, uma vez que a pessoa se torna dependente da validação do outro para se sentir preenchido, completo.

Logo, enfrentar e processar o luto após uma separação é crucial para evitar a síndrome do Tarzan. Dedicar tempo à reflexão, ao autoconhecimento e à cura emocional é fundamental para construir relacionamentos futuros que sejam sólidos e saudáveis.

*Com informações de reportagem publicada em 15/05/2020