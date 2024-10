Exportação de açúcar do Brasil registra novo recorde mensal em setembro, aponta Secex

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de açúcares do Brasil em setembro marcou um novo recorde mensal para todos os meses, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), publicados nesta sexta-feira.

Os embarques do maior produtor e exportador global do adoçante somaram 3,954 milhões de toneladas, de acordo com dados preliminares da Secex, superando por pouco a marca de 3,921 milhões de toneladas de agosto.

O total também apaga um recorde anterior de outubro de 2020, de 3,951 milhões de toneladas, segundo os dados da secretaria do governo.

Em relação a setembro do ano passado, o país elevou os embarques em cerca de 24%.

Apesar da quebra de safra pelo tempo seco, a estiagem no centro-sul também permite um maior aproveitamento dos dias de moagem de cana e produção de açúcar nas usinas da principal região produtora do Brasil.

Quando chove, os trabalhos de colheita precisam ser interrompidos. O tempo seco também favorece nas operações portuárias, que são paralisadas em caso de chuva.

O volume de açúcar a ser produzido no centro-sul ficará abaixo das expectativas na safra 2024/25, após prolongada seca. A consultoria StoneX, por exemplo, estima uma queda para 39,6 milhões de toneladas, ante recorde de 42,4 milhões no ciclo passado.

(Por Roberto Samora)