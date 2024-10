EXCLUSIVO-Genro de Trump discutiu diplomacia entre EUA e Arábia Saudita com príncipe herdeiro saudita

Por Aram Roston e Alexandra Ulmer

WASHINGTON (Reuters) - Jared Kushner, genro do ex-presidente dos EUA Donald Trump, discutiu negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Arábia Saudita envolvendo Israel com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, várias vezes desde que deixou a Casa Branca de Trump, disse uma fonte com conhecimento das discussões.

A fonte não identificou quando as conversas foram realizadas e se ocorreram antes ou depois do início do conflito em Gaza. Mas elas incluíram discussões sobre o processo de normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita, um objetivo diplomático importante tanto do governo Biden quanto do de Trump, de acordo com a fonte.

Kushner, de 43 anos, tem um relacionamento próximo com a Arábia Saudita, que, segundo investigadores do Congresso, investiu 2 bilhões de dólares em seu fundo de private equity, o Affinity Partners, que Kushner criou depois de deixar a Casa Branca.

A notícia de que Kushner e o líder de fato da Arábia Saudita discutiram um acordo de paz que o presidente dos EUA, Joe Biden, também tentou intermediar ilustra a importância que tanto os republicanos quanto os democratas dão ao cada vez mais instável Oriente Médio, em meio a uma eleição presidencial apertada. As conversas também indicam como Trump poderá administrar a crise na região se os eleitores o reconduzirem ao poder - e renovam as perguntas sobre se os laços financeiros de Kushner com Riad poderiam influenciar a política dos EUA sob o comando de seu sogro.

Os investimentos da Arábia Saudita no fundo de Kushner foram criticados por especialistas em ética, democratas no Congresso e até mesmo por alguns republicanos, que expressaram preocupação com o fato de que a participação da Arábia Saudita pode parecer uma recompensa porque Kushner trabalhou em questões sauditas antes de deixar a Casa Branca de Trump.

Em uma carta enviada à Affinity em 24 de setembro, o senador democrata Ron Wyden, presidente do Comitê de Finanças do Senado, escreveu que os investimentos da Arábia Saudita no fundo de Kushner levantam "preocupações óbvias sobre conflitos de interesse".

A Affinity e Kushner negaram que os investimentos da Arábia Saudita sejam um pagamento ou um conflito de interesses. A Affinity disse que Wyden e sua equipe no Senado não entendem a realidade de private equity. "O motivo pelo qual tantas pessoas procuram Jared para obter suas percepções e opiniões é que ele tem um histórico de sucesso", disse um porta-voz de Kushner.

A fonte próxima a Kushner se recusou a fornecer mais detalhes sobre as discussões com o príncipe herdeiro, também conhecido como MbS, dizendo que não queria violar a amizade entre os dois. "Não seria apropriado para mim compartilhar isso", disse a fonte.

Um porta-voz da Embaixada Saudita em Washington não respondeu às perguntas sobre as discussões de Kushner com MbS.

Em um discurso de 18 de setembro, MbS disse que o reino não reconheceria Israel sem a criação de um Estado palestino, sugerindo que um acordo pode ser quase impossível em um futuro próximo. Essa é uma mudança em relação a fevereiro, quando três fontes disseram à Reuters que a Arábia Saudita estava disposta a aceitar um compromisso político de Israel para criar um Estado palestino, em vez de algo mais vinculativo, em uma tentativa de aprovar um pacto de defesa com Washington antes da eleição presidencial dos EUA.

Para incentivar a Arábia Saudita a reconhecer Israel, o governo Biden ofereceu a Riad garantias de segurança, assistência com um programa nuclear civil e um impulso renovado para um Estado palestino. O acordo poderia remodelar o Oriente Médio ao unir dois inimigos de longa data e vincular o maior exportador de petróleo do mundo a Washington em um momento em que a China está fazendo incursões na região.

No entanto, o conflito em Gaza colocou as negociações na incerteza. A guerra e a crise humanitária reforçaram o apoio árabe e muçulmano aos palestinos em seu conflito de décadas com Israel por terra e status de Estado, tornando difícil para Riad discutir o reconhecimento de Israel sem abordar as aspirações palestinas.

(Reportagem adicional de Samia Nakhoul em Beirute)