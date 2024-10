EUA devem ter registrado abertura moderada de empregos em setembro

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos EUA provavelmente manteve um ritmo moderado de abertura de vagas de empregos em setembro, enquanto a taxa de desemprego deve ter se mantido em 4,2%, o que reduziria ainda mais a necessidade de o Federal Reserve realizar grandes cortes na taxa de juros em suas duas últimas reuniões do ano.

No entanto, é provável que o mercado de trabalho passe por uma breve turbulência depois que o furacão Helene devastou grandes áreas do sudeste dos EUA na semana passada. Dezenas de milhares de funcionários da Boeing também entraram em greve em setembro, com efeitos indiretos sobre os fornecedores da empresa aeroespacial.

Uma paralisação de cerca de 45.000 trabalhadores portuários na Costa Leste e na Costa do Golfo terminou na quinta-feira, depois que o sindicato e os operadores portuários chegaram a um acordo preliminar. A greve da Boeing, se persistir além da próxima semana, poderá afetar os dados do relatório de emprego fora do setor agrícola de outubro, que serão divulgados poucos dias antes da eleição presidencial de 5 de novembro nos EUA.

No entanto, o relatório de emprego do Departamento do Trabalho, a ser divulgado nesta sexta-feira, deve ser consistente com um mercado de trabalho que está perdendo força de forma ordenada. A previsão é de que o crescimento dos salários tenha permanecido sólido, continuando a sustentar a expansão econômica geral.

O Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central dos EUA deu início ao ciclo de afrouxamento monetário com um corte de 0,5 ponto percentual incomum no mês passado, e o chair do Fed, Jerome Powell, enfatizou as preocupações crescentes com a saúde do mercado de trabalho.

"Eu esperaria ver, certamente não um colapso no mercado de trabalho, mas uma desaceleração contínua", disse Dan North, economista sênior da Allianz Trade North America. "O corte de 50 pontos-base foi um sinal de que eles não querem ficar para trás, mas não espere que o restante deles também seja de 50 pontos-base."

A economia norte-americana provavelmente abriu 140.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 142.000 em agosto, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

As estimativas variaram de abertura de 70.000 a 220.000 vagas. Se confirmado, o resultado ficaria bem abaixo do ganho médio mensal de 202.000 no último ano.

A previsão é de que os ganhos médios por hora tenham aumentado 0,3%, após alta de 0,4% em agosto, com avanço de 3,8% na base anual, igualando o aumento em agosto.