ENFOQUE-América Latina se prepara para boom do hidrogênio limpo, mas o caminho não será fácil

Por Oliver Griffin e Lucinda Elliott e Fabio Teixeira

BOGOTÁ/MONTEVIDÉU/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A riqueza da América Latina em termos de hidreletricidade e outros recursos de energia renovável poderia tornar a região uma grande produtora de hidrogênio limpo, em meio à busca global por alternativas aos combustíveis fósseis para combater a crise climática, mas há alguns obstáculos grandes no caminho.

Líderes governamentais esperam um grande "boom" na região com o hidrogênio limpo, também conhecido como hidrogênio verde, produzido usando eletricidade de fontes renováveis que não emitem carbono.

Na Colômbia, por exemplo, o governo liderado pelo presidente esquerdista Gustavo Petro transformou a transição do petróleo e carvão para a energia renovável em uma meta política importante. E bilhões de dólares em financiamento estão sendo oferecidos por credores multilaterais.

No entanto, grupos do setor e analistas disseram que ainda são necessários mais investimentos. Outros grandes obstáculos mencionados por eles incluem a falta de compradores para o combustível, já que as empresas locais têm evitado assinar os acordos necessários para os produtores garantirem financiamento. Isso agravou a escassez de produção local.

Os defensores promovem o hidrogênio limpo como combustível para tudo, de caminhões a altos-fornos de aço e como insumo para fertilizantes verdes. No entanto, os críticos afirmam que sua produção ainda requer insumos energéticos excessivos.

Os países latino-americanos estão prontos para se beneficiar, uma vez que países europeus e asiáticos precisam se preocupar e começar a assinar contratos para "quantidades substanciais" de hidrogênio, disse Monica Gasca, diretora executiva da Associação Colombiana de Hidrogênio, à Reuters. No entanto, ela e outros especialistas do setor disseram que a produção provavelmente não aumentará muito sem o fechamento de negócios.

"Estamos em um cenário de ovo e galinha quando se trata de hidrogênio verde", disse Fernando Schaich, diretor de hidrogênio verde da empresa de serviços de energia SEG Ingenieria, sediada no Uruguai.

As próprias indústrias latino-americanas poderiam ser importantes clientes de hidrogênio, disse Schaich. "Todos os projetos começarão de fato quando os setores de transporte marítimo, aéreo e pesado assinarem acordos e assumirem compromissos."

O preço econômico do combustível para atrair clientes depende de suprimentos baratos, abundantes e confiáveis de energia renovável.

Porém, na Colômbia, dezenas de projetos eólicos em terra planejados para a península de La Guajira foram cancelados ou adiados por muito tempo porque grupos indígenas não aprovaram a construção.

"Se a Colômbia não fizer um esforço real para facilitar os diálogos entre as comunidades e os desenvolvedores, principalmente em La Guajira, a Colômbia será pelo menos 33% menos competitiva do que o resto da América Latina", disse Christiaan Gischler, especialista líder em energia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O hidrogênio limpo é atualmente muito mais caro -- mais de 10 dólares por quilo em alguns lugares -- do que o hidrogênio mais contaminante, disse Luisa Palacios, pesquisadora sênior do Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia.

O hidrogênio cinza gerado a partir de combustíveis fósseis custa atualmente de 1 a 3 dólares por quilo, acrescentou Palacios.

Mas Gischler disse que o reaproveitamento de ativos existentes, como gasodutos ou a construção de infraestrutura compartilhada, poderia reduzir os custos do hidrogênio limpo na América Latina para 1,50 a 2,50 dólares por quilograma.

COMPRADORES E REGULADORES

Um relatório do Fórum Econômico Mundial publicado em agosto registrou que cerca de 6,1 bilhões de dólares foram destinados a investimentos em energias renováveis -- incluindo hidrogênio limpo -- em toda a região por credores e fundos multilaterais, bem como por governos estrangeiros e regionais, além de um estudo de viabilidade para uma usina de hidrogênio limpo de 4 bilhões de dólares no Uruguai.

Essa é uma pequena fração do investimento de 100 bilhões a 300 bilhões de dólares que Maria Florencia Attademo-Hirt, do BID, disse em uma mesa redonda que o setor precisaria na região até 2030.

Há cerca de 65 projetos de hidrogênio limpo na América Latina, a maioria em estágios iniciais de desenvolvimento, de acordo com o think tank Wilson Center, que organizou a mesa redonda.

Até o final de 2023, a Colômbia tinha cerca de 28 projetos, de acordo com a Gasca, incluindo um projeto em escala industrial na refinaria da estatal Ecopetrol na cidade de Cartagena, que deverá entrar em operação em 2026.

A brasileira Petrobras também está de olho no hidrogênio limpo para substituir o hidrogênio cinza em suas próprias operações, de acordo com o chefe de transição energética da empresa, Mauricio Tolmasquim.

A petroleira estatal brasileira planeja construir duas usinas de hidrogênio verde e está mantendo conversas com potenciais clientes, disse Tolmasquim, acrescentando que ainda está estabelecendo preços.

O Chile identificou 12 regulamentações relevantes para o desenvolvimento do hidrogênio verde que devem ser atualizadas, disse Marcos Kulka, executivo-chefe da H2 Chile, associação de hidrogênio homônima do país sul-americano. Cinco outras regras precisam ser criadas para que o desenvolvimento avance.

Assim como La Guajira, na Colômbia, o Estreito de Magalhães, no Chile, pode se tornar um importante centro de produção de hidrogênio limpo graças aos ventos fortes, disse Gischler.

Os produtores precisam ser mais ousados para encontrar clientes, disse Diego Arboleda, executivo-chefe da desenvolvedora colombiana Hevolucion.

"O cliente não vai entrar pela porta e dizer: "quem quer me vender 100 toneladas de hidrogênio agora?", disse Arboleda.

A fábrica da Hevolucion, localizada perto da cidade colombiana de Medellín, começará a produzir uma tonelada de hidrogênio limpo por dia em novembro, e a empresa planeja um projeto-piloto para exportar amônia verde -- produzida pela combinação de hidrogênio limpo com nitrogênio -- para o Porto de Roterdã para uso como armazenamento de energia.

O governo colombiano deve oferecer incentivos no mercado doméstico, disse Arboleda, incluindo regras sobre veículos que misturam diesel com hidrogênio para reduzir as emissões.

Clara Bowman, diretora de operações da HIF Global, cuja fábrica de Haru Oni, no sul do Chile, produz hidrogênio limpo para a fabricação de metanol para uso em e-fuels, disse que a obrigatoriedade de misturar combustíveis limpos à base de hidrogênio com a gasolina ajudaria o setor.

Os clientes em potencial "precisam do apoio regulatório para garantir que não se tornem pouco competitivos em seu setor por tomarem esse tipo de decisão", disse Bowman.

(Reportagem de Oliver Griffin em Bogotá, Lucinda Elliott em Montevidéu e Fabio Teixeira no Rio de Janeiro)