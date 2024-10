Bolsonaro pede voto racional em Nunes e sugere que Marçal é 'amor de verão'

Em live com direito a cutucadas em Pablo Marçal (PRTB) e uma série de críticas a Guilherme Boulos (PSOL), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirmou seu apoio a Ricardo Nunes (MDB) na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Mello Araújo (PL), vice na chapa do emedebista, participou da transmissão dizendo que Nunes é o único capaz de "derrotar a extrema-esquerda" e pediu voto racional, contra aqueles que tentaram "comprá-lo".

O que aconteceu

Bolsonaro vinha sendo cobrado por uma participação mais efetiva na campanha de Nunes, mas só hoje deu um espaço maior à tentativa de reeleição do prefeito. Nos últimos dias, ele chegou a ser interpelado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal apoiador do prefeito paulistano. "Me segurei esses dias todos. Eu sabia o que tinha que fazer, mas tinha que amaciar o terreno", argumentou o ex-presidente na live de hoje.

Mello Araújo foi indicado por Bolsonaro para a chapa de Nunes. O coronel aposentado da PM chegou a ser diretor-presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) durante o governo Bolsonaro, e o ex-presidente tem exaltado mais o candidato a vice do que o próprio prefeito que tenta a reeleição.

Na live de hoje, Marçal não foi citado nominalmente nenhuma vez. Mas Bolsonaro e Mello Araújo insinuaram que se o candidato do PRTB chegar ao segundo turno, perderá para Boulos, chamado de "extrema-esquerda". "É a nossa última chance", disse o ex-presidente. Apontaram também a falta de experiência política do influenciador.

Os dois pediram voto racional e trataram a esquerda como uma ameaça à propriedade privada, além de insinuarem, sem provas, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem ligações com traficantes. "Vocês acham que o Boulos tá defendendo a propriedade privada? Estamos jogando tudo isso fora, por novos amores", disse Bolsonaro. "Tá o PT e o Lula invadindo fazenda e o Boulos invadindo propriedade privada. Eles odeiam propriedade privada. Não querem papo com propriedade privada."

Bolsonaro disse que Marçal é "o novo amor de São Paulo". Em comentário machista, o ex-presidente comparou os eleitores de São Paulo a moças jovens que se apaixonam facilmente e se colocou como um "pai" que se preocupa e aconselha. "Insiste no erro e depois aparece aí, grávida", disse em live transmitida nas redes sociais. "Se apaixone, mas não case antes de conhecer direito", disse ele.

Não vou falar o terceiro nome aqui. Vocês conhecem. Se apaixone, sim, mas conheça com profundidade a pessoa, não vai casando não. Não vai no papinho 'é o sistema'. Sim, o sistema está aí. Olha se o cara não está com o sistema. Eu sei que fotografia não diz muito. Mas veja com quem essa pessoa anda, com quem fala...

Mello Araújo disse que Marçal era "egocêntrico" e relembrou os momentos em que o candidato do PRTB teve seu nome relacionado ao PCC. O candidato a vice passou metade da live em silêncio. Depois, fez críticas aos rivais. "O crime organizado, ele se infiltra de todas as formas", disse. "As vezes, aparece uma pessoa com um discurso bonito. [...] Que é de direita, não é de direita, é de esquerda. Então assim, precisa tomar muito cuidado. Porque nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é uma pessoa que é egocêntrica."

Bolsonaro pediu que quem tivesse dificuldade fechasse os olhos, mas votasse em Nunes. "Vocês estão definindo o futuro do Brasil", disse ele. "Confia em mim, pelo amor de Deus". O ex-presidente afirmou ainda que, na vida, é preciso escolher o "melhor" ou o "menos ruim".

Você, paulistano, é o responsável pelo futuro do Brasil. Pense duas, três vezes antes de votar, cuidado com os novos amores. Não quero falar o que eu penso aqui, porque muitos não entenderiam. Cuidado com os 'novos amores', gente que nunca teve vivência de nada na política e de repente é o salvador da pátria.

Bolsonaro disse que "um candidato a prefeito de São Paulo não pode esperar que os EUA elejam Donald Trump presidente para resolver os nosso problemas aqui." Bolsonaro relembrou sua trajetória política, tentando fazer frente à falta de experiência do influenciador, e mais de uma vez disse que seu apoio à chapa de Nunes não visava a um cargo como secretário nem a benefícios financeiros. "Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil e estou inelegível por uma maldade do TSE."

Mello Araújo disse também que foi convidado por outros candidatos, mas que preferiu escolher Nunes por "lealdade". O candidato a vice afirmou que não terá um cargo decorativo e prometeu um comportamento atuante caso eleito.