Em campanha com Kamala, Liz Cheney diz que Trump não está apto a liderar EUA

Por Jeff Mason e Nandita Bose

RIPON (Reuters) - A ex-congressista republicana Liz Cheney e a candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, disseram que o ex-presidente Donald Trump não está apto a liderar os Estados Unidos, pedindo aos eleitores que coloquem o país acima do partido, durante campanha juntas na quinta-feira.

Liz Cheney e seu pai Dick Cheney, que foi vice-presidente durante o governo de George W. Bush e ainda é criticado pelos democratas por sua defesa intransigente da Guerra do Iraque, são conservadores convictos e dois dos republicanos mais proeminentes que apoiam Kamala contra Trump na eleição de 5 de novembro.

Ambos criticaram duramente Trump, o candidato republicano, chamando sua recusa em aceitar a derrota nas eleições de 2020 e seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA de desqualificantes.

"Eu era republicana antes mesmo de Donald Trump começar a fazer bronzeamento artificial", brincou Liz Cheney no evento em Wisconsin, descrevendo-se como uma conservadora de Ronald Reagan. "Tenho orgulho de votar na vice-presidente Kamala Harris", disse ela, seu primeiro voto em democrata.

Os comentários de Liz Cheney podem ajudar Kamala em sua tentativa de cortejar os eleitores republicanos e centristas no que as pesquisas mostram ser uma disputa muito acirrada com Trump.

Para vencer, Kamala precisa conquistar os republicanos e os independentes que desconfiam de Trump sem alienar sua base, principalmente em Estados como Wisconsin, que podem se inclinar para o lado republicano ou democrata e provavelmente decidirão a eleição.

Liz Cheney foi a principal republicana no comitê da Câmara dos Deputados que investigou o motim de 6 de janeiro, ganhando o desdém de Trump e exilando-a efetivamente do partido.

"Nossa república enfrenta uma ameaça diferente de todas as que já enfrentamos antes", disse Liz Cheney, apontando para os esforços de Trump para anular os resultados das eleições de 2020.

"O que o dia 6 de janeiro nos mostra", afirmou Cheney, "é que não há um grama, nem um grama, de compaixão em Donald Trump. Ele é mesquinho, vingativo e cruel. E Donald Trump não está apto a liderar esta boa e grande nação."

Liz Cheney disse que ela e Kamala Harris podem discordar em algumas coisas, mas estão unidas por seu dever para com a Constituição. Kamala será uma presidente "que defenderá o estado de direito", declarou Liz Cheney.

"Ela está trabalhando para unir pessoas sensatas de todo o espectro político", disse. "Tenho a honra de me juntar a ela nessa causa urgente."

Kamala Harris adotou uma postura de centro-direita em várias questões, incluindo seu firme apoio a Israel, uma política de fronteira dura com os imigrantes e uma estratégia de energia abrangente para manter os custos de combustível baixos.

Kathy Rubino, de 74 anos, enfermeira aposentada e independente presente no evento de Wisconsin, disse que planeja votar em Kamala e elogiou Liz Cheney.

"Ela está representando quem ela acha que é o melhor para o país", afirmou Rubino. "Ela defendeu o que acredita, e isso é o mais importante aqui."

(Reportagem de Jeff Mason, Nandita Bose, Trevor Hunnicutt e Gabriella Borter)