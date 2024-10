Dorival convoca Alex Telles para substituir Guilherme Arana

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou o lateral-esquerdo Alex Telles para substituir o lesionado Guilherme Arana nos jogos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou a CBF nesta sexta-feira (4).

Titular na rodada dupla de setembro (vitória sobre o Equador por 1 a 0 e derrota pelo mesmo placar para o Paraguai), Arana sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

"Sendo assim, nós convocamos o atleta Alex Telles, do Botafogo", disse Dorival em um vídeo divulgado pela CBF.

Telles foi contratado em setembro pelo alvinegro carioca, depois de atuar por dez anos em times da Europa e da Ásia como Inter de Milão, Porto, Manchester United, Sevilla e Al-Nassr.

O jogador de 31 anos não era convocado desde junho de 2023, quando o Brasil disputou amistosos contra Guiné (vitória por 4 a 1) e Senegal (derrota por 4 a 2).

O lateral vai disputar a posição de titular com o estreante Abner Vinicius, do Lyon, uma das surpresas de Dorival para visitar o Chile em Santiago no dia 10 de outubro e receber a seleção peruana no dia 15, em Brasília.

O Brasil perdeu quatro dos últimos cinco jogos das Eliminatórias e atualmente é o quinto colocado na competição, com dez pontos em oito jogos. Chile (9°) e Peru (10°) estão no fundo da tabela.

Arana é o segundo desfalque da lista de 23 convocados anunciada por Dorival Júnior na semana passada.

O zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, foi chamado para substituir o lesionado Bremer, da Juventus.

