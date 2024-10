Do Campo Limpo ao Jardim Europa: onde moram candidatos à Prefeitura de SP?

O domicílio eleitoral é uma das exigências da Constituição Federal para que o cidadão seja candidato a um cargo eletivo. Segundo as regras do TSE, a pessoa deveria estar morando desde, no mínimo, há seis meses no município onde desejava concorrer nas Eleições 2024. Na prática, isso significa que os candidatos precisariam ter endereço fixado em cada cidade desde o dia 6 de abril.

Em São Paulo, os concorrentes à prefeitura vivem desde regiões nobres até áreas mais periféricas da cidade. A seguir, confira quais são os bairros dos principais candidatos que disputam o cargo na capital paulista.

Guilherme Boulos (PSOL) - Campo Limpo

29.out.2020 - Guilherme Boulos mostra a sala de sua casa no Jardim Catanduva, no Campo Limpo Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

Ao lado do carro de Boulos - um Celta - a localização da casa do psolista é explorada por sua campanha: o Campo Limpo, onde o candidato mora há 10 anos, é um bairro periférico da zona sul da capital paulistana. O início da agenda de Boulos na corrida pela Prefeitura de São Paulo, inclusive, ocorreu no bairro, no fim de agosto.

A casa do psolista apareceu nas campanhas divulgadas pelo candidato no horário eleitoral na televisão. Em um dos programas, o presidente Lula (PT) vai à casa de Boulos, onde os dois conversam acompanhados da família do candidato e da primeira-dama, Janja.

Ricardo Nunes (MDB) - Interlagos

3.set.2023 - Público lota o Autódromo de Interlagos para o The Town Imagem: Paulo Borgia/UOL

O atual prefeito mora em uma área nobre da zona sul da capital paulista. Localizado entre as represas Billings e Guarapiranga, o bairro é lar do autódromo de mesmo nome e tem grande parte de sua área tombada desde 2004, visando preservar seu projeto inicial, que surgiu da construção de um resort na região nos anos 1920, com direito a uma praia artificial.

Em 2022, Nunes abriu as portas de sua casa para a revista Caras. As fotos da reportagem mostram o atual prefeito limpando uma piscina com cascata, rezando em um altar e sentado à mesa com a esposa e os três filhos.

Pablo Marçal (PRTB) - Jardim Europa

Vista do bairro Jardim Europa, em São Paulo (SP) Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

Marçal mora na mansão de um amigo no Jardim Europa, próxima à Avenida Brigadeiro de Faria Lima. O endereço do "ex-coach" aparece no convite de um jantar que ele deu a empresários para arrecadar fundos para a campanha. A região é conhecida como o centro econômico da capital paulista.

O candidato revelou no debate UOL/Folha que a casa é alugada. "Aluguei a casa do advogado, R$ 200 mil de aluguel só para você saber", disse, após ser questionado sobre sua mudança de domicílio eleitoral.

Localizado na zona oeste de São Paulo, o bairro é conhecido por abrigar parte da elite paulistana. Parte do chamado "quadrilátero de ouro" dos bairros de luxo, a região abriga mansões históricas, embaixadas e instituições culturais renomadas.

Datena (PSDB) - Morumbi

18.set.2014 - Vista da favela do Paraisópolis contrastando com edificios luxuosos ao fundo no bairro do Morumbi, em São Paulo Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

A casa de Datena no Morumbi, bairro da zona oeste de São Paulo, pôde ser vista durante a pandemia de covid-19, quando o tucano apresentava o Brasil Urgente direto de sua casa, que fica no mesmo quarteirão que a sede da Band.

Apesar de vizinho da favela de Paraisópolis, o bairro é tradicionalmente associado ao luxo e à classe alta, conhecido por suas grandes residências, condomínios fechados e áreas verdes, como o Parque Alfredo Volpi. Lá também estão o Estádio do Morumbi e o Hospital Israelita Albert Einstein.

Tabata Amaral (PSB) - Itaim Bibi

Vista de predios na rua Fiandeiras, no Itaim Bibi, em São Paulo (SP) Imagem: Leonardo Soares/Folhapress

Apesar de ter sido criada na Vila Missionária, bairro periférico da zona sul de São Paulo, Tabata agora mora em um apartamento alugado no Itaim Bibi, próximo ao Parque Ibirapueraa.

O bairro, de alto padrão, é lar de shoppings de luxo, como o JK Iguatemi e o Shopping Cidade Jardim. Ele também é cortado pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, tendo uma vida corporativa intensa, com sedes de grandes empresas na região.