Tabata diz que gesso de Marçal é encenação; ele reage: 'Senta lá, Claudia'

Tabata Amaral (PSB) afirmou que gesso utilizado por Pablo Marçal (PRTB) em uma das mãos é cenográfico, durante o debate da TV Globo com candidatos à Prefeitura de São Paulo, na noite desta quinta-feira (3).

O que aconteceu

"Esse homem está há três semanas com esse gesso cenográfico. A gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando", disse Tabata. A declaração ocorreu no penúltimo bloco do debate, quando a candidata do PSB rebateu a fala de Marçal de que ele ganhará as eleições. "Ele está há semanas atacando a cada um de nós, trazendo mentiras. (...) Então, quem mente do pequeno ao grande, não merece os nossos ouvidos."

Marçal utiliza gesso desde episódio de agressão de Datena. Na ocasião, o candidato tucano se aproximou do púlpito e bateu no rival com uma cadeira, enquanto os dois participavam do debate da Cultura, no dia 15 de setembro. Após a agressão, o apresentador foi expulso do evento e o ex-coach deixou o debate para ir ao hospital. O legista que realizou o exame de corpo de delito de Marçal, no dia seguinte à agressão, concluiu que o candidato sofreu lesão leve e sem indícios de fratura.

"Eu sou a única candidata que vence o Marçal e vence o Nunes", completou Tabata. Ela se referiu às pesquisas que apontam ela como vencedora se for para o segundo turno —porém, nenhuma pesquisa coloca a candidata do PSB na decisão. "E esse cara [Marçal] não estará no segundo turno", acrescentou.

Ex-coach rebateu a fala de Tabata utilizando o meme "Senta lá, Cláudia". "A doutora Cláudia, que está aqui à esquerda, disse que isso aqui é fajuto. Espero que ela nunca seja agredida, como eu fui agredido em rede nacional. Ela se chama Cláudia mesmo, de 'Senta lá, Cláudia'. Ela tem a síndrome do Ciro Gomes, de ganhar de todo mundo [no segundo turno]. Mas não teremos o segundo turno, porque o povo, aqui em São Paulo, é um povo forte."

Marçal afirmou a jornalistas após o debate que deve tirar o gesso nesta sexta-feira (4). "Estou com um problema na base do polegar."

A TV Globo realizou o 11º (e último) debate do primeiro turno com cinco candidatos. Participaram do encontro: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal, Tabata Amaral e José Luiz Datena (PSDB).

Pesquisa Datafolha aponta cenário embolado e empate triplo na ponta. Boulos aparece com 26% dos votos. Marçal e Nunes aparecem na sequência com 24%, cada um. Tabata vem em seguida com 11%, e Datena, 4%. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores paulistanos entre 1 e 3 de outubro, e a margem de erro varia entre dois e três percentuais, para mais ou para menos.

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caique Alencar, Fabíola Perez, Gilvan Marques, Laila Nery, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Uesley Durães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro e Caio Santana, colaboração para o UOL.