'Coral de Anjos': os pagodeiros que tentam vaga nas eleições municipais

Entre os candidatos aos cargos de vereador e prefeito nas eleições de 2024, os brasileiros se deparam com nomes já conhecidos pelo público. Famosos por grandes sucessos musicais nos anos 1990, três cantores buscam conquistar o voto dos paulistanos e dos cariocas no pleito do próximo domingo (6). Confira a seguir quem são os pagodeiros candidatos.

Claudinho, Soweto

Fundador do grupo Soweto, um dos precursores do gênero no Brasil, Claudinho de Oliveira é candidato a vereador em São Paulo pelo PDT.

Caso seja eleito, Claudinho diz que alguns de seus projetos são: fiscalizar políticas públicas já existentes, fomentar a parceria entre o poder público e a iniciativa privada, promovr políticas que amenizam os impactos ambientais nas comunidades paulistanas.

Ainda entre os planos do candidato, Claudinho afirma que irá buscar melhores condições de visibilidade e de competitividade em editais voltados aos músicos, especialmente os envolvidos com o samba.

Marquinhos, Grupo Sensação

Candidato a vereador em São Paulo pelo MDB, Marquinhos faz parte dos vocalistas renomados do pagode. Com o grupo Sensação, foi dono de hits dos anos 1990 que seguem sendo cantados até os dias de hoje. Foi ele quem interpretou a música "Coral de Anjos".

O grande mote da campanha de Marquinhos é o auxílio à população que vive nas periferias. Segundo o candidato, sua campanha política é "invisível", tendo pouca divulgação nas mídias sociais, para refletir a pouca visibilidade dada às comunidades.

Prateado, compositor de grandes sucessos do pagode e atualmente produtor musical e baixista do cantor Thiaguinho, declarou apoio a Marquinhos em suas redes sociais. O cantor conta também com o apoio de Xande de Pilares.

Waguinho, Os Morenos

Voz de um dos maiores sucessos do pagode na década de 1990, como o hit "Mina de Fé", o cantor Waguinho é candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo PL.

Nascido no Complexo da Penha, Waguinho afirma que uma de suas prioridades em eventual mandato na Câmara será voltada à população que mora nas comunidades espalhadas pela cidade. Tendo ele mesmo lutado contra a dependência em drogas, o candidato compartilha em suas redes sociais que pretende engajar em projetos sociais e casas terapêuticas para ressocializar aqueles que se envolvem com entorpecentes.