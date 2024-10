Como transformar conflitos no trabalho em momentos de 'fricção criativa'?

É possível transformar atritos em discussões que sejam positivas para as equipes?

Para Amy Gallo, editora da Harvard Business Review e host do podcast Women at Work, os 'conflitos saudáveis' podem gerar benefícios como fricção criativa, oportunidades de crescimento, mais satisfação no trabalho e a criação de relacionamentos mais sólidos.

Amy foi um dos destaques do MaxiMídia, evento que aconteceu nesta semana, em São Paulo.

A escritora reforçou que relacionamentos mais positivos são aqueles que são gerados a partir de debates saudáveis -onde todos têm a possibilidade de dar suas opiniões. Para a especialista, as relações de trabalho ainda não são tratadas como parte fundamental do negócio.

Os relacionamentos são baseados em consistência, vulnerabilidade e positividade. No fim das contas, precisa ser divertido para todo mundo.

Amy Gallo, editora da Harvard Business Review

E fofoca? Vale?

Amy também falou sobre a fofoca no ambiente de trabalho -que, segundo ela, possui aspectos positivos e negativos.

Por um lado, ajuda a estabelecer vínculos, estabelece normas de trabalho e dá acesso à informação.

Pessoas com menos poderes nas estruturas, por exemplo, podem ampliar o leque de informações e formar mais relações sociais.

Ao mesmo tempo, as fofocas podem gerar desconforto, magoar membros de uma mesma equipe e, principalmente, desperdiçar tempo para que fatos sejam esclarecidos.

Fofocas precisariam ser feitas de forma neutra. Além disso, precisamos fomentar a passagem de feedback diretos e cuidadosos ao compartilharmos informações. Precisamos também normalizar os erros, não apontar dedos ou culpados.

Amy Gallo

LEIA AQUI A NEWSLETTER COMPLETA