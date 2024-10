Com gol de brasileiro, Napoli derrota Como e mantém liderança

NÁPOLES, 4 OUT (ANSA) - Com gol do brasileiro David Neres, o Napoli superou nesta sexta-feira (4) o recém-promovido Como por 3 a 1 e manteve a liderança da Série A da Itália.

Aos 26 segundos de jogo, Romelu Lukaku serviu Scott McTominay, que passou pela marcação e finalizou firme para abrir o placar no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Os comandados de Antonio Conte tiraram o pé do acelerador e deixaram os lombardos crescerem no confronto. Após carimbar a trave, o Como encontrou o empate com o brasileiro Gabriel Strefezza, que acertou uma bela finalização de fora da área.

Na etapa final, a defesa dos visitantes dormiu no ponto e cometeu pênalti em cima de Mathías Oliveira. Com isso, o Napoli voltou a ficar na frente do placar com Lukaku, que não perdoou o vacilo do Como.

Nos últimos minutos, o garçom Lukaku fez o pivô e acertou um passe açucarado para Neres ter apenas o trabalho de balançar as redes.

Os partenopei chegaram aos 16 pontos e não podem ser alcançados na sétima rodada pela Juventus, que é a segunda colocada, com 12. O Como, por sua vez, tem oito e ocupa o 11º degrau da tabela. (ANSA).

