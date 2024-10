Brasil Cacau relança chocolate da Turma da Mônica, sucesso nos anos 90

Do UOL, em São Paulo

A Brasil Cacau anunciou o retorno do chocolate da Turma da Mônica, sucesso nos anos 90.

O que aconteceu

A Brasil Cacau anunciou o relançamento do chocolate da Turma da Mônica. O produto é vendido em tabletes de 20g.

O chocolate da Turma da Mônica foi sucesso nos anos 90. A intenção da marca é resgatar a memória afetiva do consumidor, além de apresentar o produto ao público mais jovem, com um lançamento às vésperas do Dia das Crianças.

Chocolate traz os personagens Mônica e Cebolinha em alto relevo. Os tabletes são feitos de chocolate 100% ao leite. Na versão antiga, da Nestlé, a imagem do personagem era de chocolate branco. "Estamos oferecendo uma versão fiel à memória afetiva de muitos, mas com um toque atualizado", diz Marcos Paulo Vigiani Freitas, gerente de marketing da Brasil Cacau.

Os tabletes já estão disponíveis nas lojas da Brasil Cacau. Também podem ser encontrados no e-commerce da marca e em aplicativos de entrega.

A Brasil Cacau é parte do Grupo CRM, recentemente comprado pela Nestlé. O Grupo CRM é dono também de marcas como Kopenhagen e Kop Koffe. Em 2023, a empresa foi adquirida pela Nestlé. Criada em 2009, a Brasil Cacau tem hoje cerca de 400 lojas pelo país.