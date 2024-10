Cão robô começa a ser usado em fábrica da Jaguar Land Rover; o que ele faz

O cão robô inteligente da empresa Boston Dynamics começou a ser utilizado pela Jaguar Land Rover em sua fábrica em Coventry, na Inglaterra. A meta da montadora é usar a novidade para encontrar possíveis problemas operacionais e desgaste em equipamentos através dos "robôs/animais".

O que aconteceu

Conhecido como Rover, o cão robô pode operar 24 horas por dia, com pequenas pausas para carregar sua bateria de 50 volts. Com vários sensores, ele pode abrir portas, subir escadas e andar por áreas de alto tráfego enquanto continuamente faz medições e inspeciona válvulas e máquinas.

Segundo a Jaguar Land Rover, o robô da Boston Dynamics - propriedade do Hyundai Motor Group - elimina o risco de erro humano na execução de inspeções, podendo até mesmo escutar vazamentos de gás impossíveis de serem detectados por humanos.

Imagem: Divulgação

O robô também tem sensores térmicos para avaliar as temperaturas. A marca disse que visa usar o Rover em todas as suas fábricas.

PhD em Automação e Robótica da JLR, Gonzalo Ejarque-Rinaldini, disse: "a chave para a estratégia Reimagine da JLR é uma colaboração contínua com as mentes mais brilhantes do setor, desenvolvendo soluções avançadas de robótica que funcionam em harmonia com nossos funcionários para o benefício intransigente de nossos clientes".

