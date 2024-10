Nunes foi o candidato mais buscado no Google durante debate da Globo em SP

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi o candidato com o nome mais buscado no Google durante o debate da TV Globo para a Prefeitura de São Paulo realizado nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Do total de buscas na plataforma, Nunes ficou com uma fatia de 36%. O interesse maior pelo candidato do MDB foi puxado por uma alta nas buscas pelo nome dele no último bloco do debate, quando Guilherme Boulos pediu que os telespectadores procurassem informações sobre o adversário na plataforma, associando-o ao PCC. Nos três primeiros blocos, Nunes era o quarto candidato mais buscado, mas ficou em primeiro no último.

Alta de buscas no Google não indica maior intenção de voto. O resultado mostra a curiosidade das pessoas pelos respectivos candidatos. Além disso, o sentimento das consultas pelos internautas pode ser positivo, negativo ou neutro.

Gráfico mostra percentual de buscas pelos candidatos em São Paulo durante debate da Globo Imagem: Reprodução/Google

Tabata e Marçal ficaram em 2º lugar como os candidatos mais buscados, com 26% cada. Eles foram os prefeituráveis que mais tiveram buscas nos três primeiros blocos, mas foram ultrapassados por Nunes após o estímulo dado por Boulos a quem acompanhava o debate.

Boulos e Datena tiveram 12% e 6% das buscas, respectivamente, durante o debate. Para fazer o levantamento, o Google considerou o horário de 22h05 de quinta-feira (3) à 0h15 desta sexta-feira (4), período em que o encontro entre os candidatos foi transmitido.

Idade de Tabata e cargo de Boulos

Pergunta com maior alta foi sobre idade de Tabata no 1º bloco. Segundo o Google Trends, plataforma de monitoramento de buscas dos internautas no Google, o questionamento foi: "Quantos anos tem a Tabata Amaral?". Já no 2º bloco, os internautas ficaram mais interessados em saber por que Marina Helena não foi convidada para o debate — a Globo escolheu os cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas.

Nos dois últimos blocos, dúvidas foram sobre as funções de um vereador e o que Boulos faz. As perguntas dos internautas foram "O que faz um vereador?" e "Qual a função de Guilherme Boulos?" no terceiro e quatro blocos, respectivamente.

Interesse pela palavra "debate" subiu sete vezes no Brasil entre quarta e quinta-feira. A alta foi de 640%, mostra o Google Trends. O termo também ficou em quinto lugar entre os mais buscados no país, ficando atrás de "clima", "fluminense", "cruzeiro" e "globo". Além do encontro em São Paulo, a TV Globo promoveu debates em várias outras capitais.