Boulos vai à Justiça contra Nunes por suposto uso de carros oficiais em ato

A equipe de Guilherme Boulos (PSOL) entrou com representação na Justiça Eleitoral contra Ricardo Nunes (MDB) pelo suposto uso de carros oficiais numa agenda de campanha no início da tarde desta sexta-feira (4) — equipe do prefeito diz não ter sido notificada.

O que aconteceu

Campanha de Boulos afirma que Nunes mobilizou "servidores do município" para manifestação em prol da sua canditatura à reeleição na praça do Patriarca, no centro. "Se não bastasse a utilização dos servidores, que por si só já caracteriza a prática de conduta vedada, foram ainda utilizados veículos da edilidade para o transporte dos servidores até o local do evento da campanha", afirma trecho do documento protocolado na Justiça Eleitoral ao qual o UOL teve acesso.

Vídeos que integram a ação mostram cinco veículos oficiais da prefeitura — o prefeito não participou do ato. Segundo a campanha de Boulos, a gravação foi feita por uma eleitora e enviada ao canal de denúncias disponibilidado pela candidatura. A campanha pede que a Justiça envie ofício à prefeitura para que informe os nomes dos motoristas e a quais secretaria estão vinculados — com o objetivo, segundo a assessoria, de produzir prova testemunhal.

Campanha de Nunes diz que não foi notificada e cita acusação sem fundamento em 2020. "Nas eleições municipais de 2020, o então candidato à prefeitura pelo PSOL, Guilherme Boulos, o mesmo de 2024, trouxe à tona a mesma alegação, que se demonstrou, posteriormente, sem fundamento algum. Não passou, a época, de uma tentativa de provocar notícia negativa", afirma a nota.

Na terça-feira (1º), Boulos acionou a Justiça por suposto abuso de poder político de Nunes na campanha. O psolista citou supostas reuniões que a campanha de Nunes teria feito com funcionários da rede conveniada da Educação com pedido de voto. ~Procurada, a campanha de Nunes não se manifestou.

Campanha do psolista disse ter recebido vídeo que mostra materiais de Nunes guardados na UPA Perus, na zona norte. As imagens às quais o UOL teve acesso mostram windbanners — as novas bandeiras usadas nas ruas pelos candidatos com fotos e números de urna — do candidato à reeleição e de um vereador na área externa da unidade de saúde.