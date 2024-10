Brinquedo de encaixar para bebês faz sucesso e está com 30% OFF

Em busca de opções de presente para o próximo dia 12? Caso esteja à procura de um mimo para os pequenos a partir de seis meses, uma opção que pode interessar é o Balde Primeiros Blocos, da Fisher Price.

O produto se destaca por ser bem avaliado por consumidores e fazer sucesso, com mais de 700 compras na Amazon só no mês passado. Confira a seguir mais detalhes sobre o brinquedo.

O que a Fisher-Price diz sobre esse produto

Dá para organizar, empilhar e soltar os blocos nos buracos da tampa do balde;

Os blocos coloridos ajudam a apresentar as cores e os formatos para os bebês;

Também desenvolvem a coordenação e a destreza manual, bem como as habilidades de resolução de problemas;

Idade recomendada: maiores de seis meses;

O brinquedo conta com uma alça para facilitar o transporte.

O que diz quem comprou esse produto

O produto tem mais de 39 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,9 (do total de cinco).

Comprei para a minha bebê quando ela tinha seis meses, mas agora ela está com dez e brinca bastante. Particularmente gosto muito da marca, porque os brinquedos são de qualidade. O plástico é muito bom, porque não machuca os bebês quando põem na boca. E o preço é acessível, principalmente quando tem promoção. Então recomendo muito. Jonatan Ribeiro

Não machuca. Excelente. Comprei para minha bebê de sete meses. Ela ama.

Aline

Pequenininho, mas bonito. De boa qualidade e tem até uns detalhes em cada pecinha. Está grudado na parede, porque meu bebê brinca em pezinho. O baldinho e as peças devem dar para levar para a praia também.

Fran

Pontos de atenção

Alguns consumidores destacam que o produto vem com a tampa solta, o que atrapalha a brincadeira de encaixar. Também há comentários que citam que o brinquedo é muito duro para ser manuseado por crianças menores.

As peças têm ótimo acabamento, mas a tampa da caixa é solta, então o bebê não entende a brincadeira. Ele abre a caixa facilmente para por os objetos, sem usar os encaixes da tampa. Minha bebê tem nove meses. Não sei se mais pra frente ela vai se interessar pelo brinquedo.

Luana

Desapontada. Comprei o brinquedo para um bebê de dez meses, mas a "tampa" se solta com facilidade, deixando o balde aberto, logo, a bebê teve zero interesse em encaixar as pecinhas. O material é bom, e ele é bonito -- guardei pra uma ocasião futura ou presente.

Rani M.

Acho que não condiz com a idade indicada, pois é muito duro.

Even Martins

