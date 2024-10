Boulos a Nunes: porque entregou dinheiro da prefeitura a ex-cunhado de Marcola do PCC?

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) questionou a presença do ex-cunhado do Marcola, do Primeiro Comando da Capital (PCC), em uma secretaria da prefeitura.

Ele questionou o motivo de dinheiro da prefeitura ter sido gerido pelo ex-cunhado de Marcola. "Hoje saiu uma reportagem que é muito grave: o chefe de gabinete da secretaria de obras é cunhado do Marcola, do PCC, o maior líder de facção criminosa que temos atuando aqui em São Paulo e no Brasil, e que ele é responsável pelo dinheiro das obras emergenciais sem licitação. R$ 5 bilhões passaram pela mão do cunhado do Marcola. Por que você entregou dinheiro da prefeitura para o cunhado do Marcola?".

Nunes defende o funcionário, dizendo que ele é funcionário público de carreira. "O rapaz que você está falando é funcionário de carreira da Prefeitura de São Paulo. Entrou por concurso em 1988, na gestão da Erundina. É de carreira".

Ele também cita seus feitos como vereador e se diz contra corrupção. "Presidi a CPI da Sonegação Tributária e pedi indiciamento de mais de 99 diretores de bancos. Não tem nada de errado. Tenho tolerância zero com qualquer corrupção. Ele é chefe de gabinete e não mexe em nada de licitação".