Bombardeio israelense bloqueou estrada entre Síria e Líbano, segundo Beirute

O Exército israelense bombardeou o leste do Líbano, na fronteira com a Síria, nesta sexta-feira, bloquando a principal estrada que liga os dois países, indicaram as autoridades libanesas.

Israel acusou o movimento islamista libanês Hezbollah de passar armas por esta rota.

"A estrada que leva milhares de libaneses à principal passagem humanitária para a Síria está agora bloqueada após um bombardeio israelense", disse o ministro libanês dos Transportes, Ali Hamieh.

Segundo a agência de imprensa oficial libanesa ANI, "aviões de guerra inimigos realizaram um bombardeio na área de Masnaa, resultando no fechamento da rodovia internacional".

Dezenas de milhares de pessoas fugiram nos últimos dias do Líbano para a Síria, principalmente por aquela estrada, devido aos intensos bombardeios de Israel contra a milícia xiita.

O Hezbollah abriu uma frente contra Israel há quase um ano em apoio a seu aliado palestino Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza desde outubro de 2023.

Israel intensificou seus ataques aéreos no Líbano desde 23 de setembro.

