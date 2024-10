Bolsonaro aciona PF após candidato do MDB usar sua imagem em Angra dos Reis

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou a Polícia Federal contra o candidato à prefeitura de Angra dos Reis (RJ) Claudio Ferreti (MDB), por usar sua imagem sem autorização em material de campanha.

O que aconteceu

Bolsonaro recorreu à PF após a campanha de Ferreti espalhar panfletos com seu rosto. "Bolsonaro em Brasília e Ferreti em Angra. Sou Bolsorreti", diz texto impresso no material.

Candidato emedebista também faz campanha com nome de Bolsonaro nas redes sociais. Nos stories de seu perfil no Instagram, Ferreti tem divulgado conteúdo que induz o eleitor a acreditar que ele tem o apoio do ex-presidente.

Defesa de Bolsonaro fala em "material criminoso". Ao UOL, o advogado do ex-presidente, Fábio Wanjgarten, se referiu ao material como "inaceitável e inadmissível, com a indução ao erro do eleitorado angrense".

Ex-presidente denunciou Ferreti com base no artigo 350 do Código Eleitoral por falsidade ideológica. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também condenou o uso da imagem de seu pai para confundir o eleitorado. "Eles estão desesperados, já que a pesquisa mostra Renato Araújo liderando e será o futuro prefeito de Angra", diz o senador em vídeo divulgado na internet.

O UOL entrou em contato com o MDB do Rio de Janeiro para pedir posicionamento e aguarda retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

Disputa em Angra

Cláudio Ferreti é o candidato do atual prefeito de Angra, Fernando Jordão (MDB). Na cidade, Bolsonaro apoia a candidatura do empresário Renato Araújo, que é de seu partido, o PL. O ex-presidente esteve em Angra na quarta-feira (2) e participou de ato de campanha ao lado de Araújo. Bolsonaro é bastante popular na cidade litorânea, onde recebeu 66% dos votos dos eleitores em 2022, ante 32% de Lula (PT).

Mas apesar do apoio do ex-presidente, Araújo aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás de Ferreti. Levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data com as intenções de voto para a cidade, divulgado na quinta-feira (3), mostra o candidato do MDB à frente com 40%. Araújo vem em segundo lugar com 21% e em terceiro aparece Zé Augusto (Republicanos), com 13%. Se esse cenário for mantido, Ferreti seria eleito, porque Angra não tem segundo turno.