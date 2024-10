Ataque israelense perto de hospital do Líbano interrompe serviço temporariamente, diz diretor

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque israelense à cidade de Marjayoun, no sul do Líbano, na sexta-feira, atingiu cerca de cinco metros da entrada de seu principal hospital e a equipe médica decidiu esvaziar o local temporariamente, disse o diretor do hospital, Mounes Klakesh, à Reuters.

"Ninguém da equipe médica ficou ferido, mas decidimos evacuar temporariamente até que a situação de segurança fique mais clara", afirmou Klakesh.

(Reportagem de Maya Gebeily)