Arqueólogos do Peru encontram local onde crianças eram sacrificadas há 600 anos

LIMA (Reuters) - Em um terreno baldio perto da cidade de Trujillo, no norte do Peru, arqueólogos desenterraram os restos de quase quatro dúzias de crianças, todas supostamente sacrificadas em rituais há mais de 600 anos.

"Muitos desses restos possuem cortes em seus esternos, e alguns deles nas costelas", afirmou o arqueólogo Julio Asencio.

Cada criança foi enterrada separadamente, afirmou o cientista. Os restos de dois adultos e nove lhamas — que seriam oferendas representando fontes de alimento, vestuário e transporte — também foram encontrados por perto.

Elas provavelmente pertenciam ao grupo local Chimu, que dominou o norte do Peru dos anos 700 até o fim dos anos 1400, afirmou Asencio.

Historiadores acreditam que o grupo pode ter participado do sacrifício das crianças na tentativa de acalmar seus deuses após a ocorrência de tempestades e enchentes. O povo foi conquistado pelos incas décadas depois.

Cientistas já haviam encontrado outro sítio que seria o local de um sacrifício em massa do povo Chimu perto dali, com 140 crianças, todas elas com cortes nos seus esternos e costelas, e os corações supostamente arrancados depois, ao lado de centenas de lhamas.

O Peru abriga centenas de ruínas arqueológicas de várias culturas pré-hispânicas até o Império Inca, que se estendeu do que hoje é o sul do Equador até a região central do Chile há cerca de 500 anos.

(Reportagem de Carlos Valdez para a Reuters TV e Marco Aquino)