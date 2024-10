'Ainda temos surpresas reservadas para Hezbollah', diz Israel

ROMA, 4 OUT (ANSA) - O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse nesta sexta-feira (4) que o país ainda reserva "outras surpresas" para o grupo xiita libanês Hezbollah, que perdeu seu líder, Hassan Nasrallah, e boa parte de seus comandantes em ataques nas últimas duas semanas.

"O Hezbollah está recebendo golpes muito duros, um depois do outro. Eliminamos Nasrallah e ainda temos outras surpresas reservadas, algumas das quais já foram realizadas, e outras que ainda serão feitas", disse Gallant durante uma visita ao quartel-general da 36ª Divisão do Exército, no norte de Israel e cujas tropas estão empenhadas em operações no sul do Líbano.

"A divisão de mísseis do Hezbollah sofreu um golpe muito duro. Uma parte significativa foi destruída após uma operação precisa e de alta qualidade", acrescentou o ministro da Defesa.

Segundo Gallant, o quartel-general de comando e controle do grupo xiita, as comunicações, a liderança da força de elite Radwan e "todo o segundo e terceiro níveis de comando sob Nasrallah foram eliminados". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.