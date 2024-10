'Ahã, Cláudia, senta lá': de onde veio meme que Marçal usou contra Tabata?

Durante participação no último debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo antes das eleições do próximo domingo (06), Pablo Marçal (PRTB) fez com que o público voltasse no tempo ao citar o meme "Senta lá, Cláudia".

Relembre abaixo o episódio que, décadas depois, ainda é repetido nas redes.

O meme original

Caso aconteceu durante o programa "Clube da Criança", na extinta TV Manchete. Em 1984, a apresentadora Xuxa falou a frase que se tornaria meme entre os brasileiros de diferentes gerações.

Na ocasião, Xuxa se mostra incomodada com a movimentação das crianças presentes no estúdio. A apresentadora, então, pede a colaboração dos pequenos para iniciar uma brincadeira, solicitando que as crianças se sentem.

Uma criança, então, se aproxima para entregar um papel a Xuxa. Nesse momento, a apresentadora diz "ahã, Cláudia, senta lá". Veja o trecho abaixo:

Cláudia não era o nome da criança envolvida. A pequena participante do programa que recebeu a ordem de Xuxa, na verdade, se chamava Erica.

O que aconteceu

Candidata Tabata Amaral (PSB) acusou Marçal de utilizar gesso "cenográfico". A declaração foi feita no penúltimo bloco do debate da última quinta-feira (03), promovido pela TV Globo. "Esse homem está há três semanas com esse gesso cenográfico. A gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando", disse Tabata. "Ele está há semanas atacando a cada um de nós, trazendo mentiras. [...] Então, quem mente do pequeno ao grande, não merece os nossos ouvidos".

Ex-coach rebateu a fala de Tabata utilizando o meme de Xuxa. "A doutora Cláudia, que está aqui à esquerda, disse que isso aqui [o gesso] é fajuto. Espero que ela nunca seja agredida, como eu fui agredido em rede nacional. Ela se chama Cláudia mesmo, de 'Senta lá, Cláudia', no seu lugar, usa sua última fala. Ela tem a síndrome do Ciro Gomes, de ganhar de todo mundo, mas não vai ter segundo turno em São Paulo".

Marçal utiliza gesso desde episódio de agressão de José Luiz Datena (PSDB). Na ocasião, o candidato tucano agrediu Marçal com uma cadeira, enquanto os dois participavam do debate da TV Cultura, no último dia 15. Após a agressão, Datena foi expulso do evento e o ex-coach deixou o debate para ir ao hospital. O legista que realizou o exame de corpo de delito de Marçal, no dia seguinte à agressão, concluiu que o candidato sofreu lesão leve e sem indícios de fratura. Segundo Marçal, o gesso será retirado nessa sexta-feira (04).

Momento em que Datena dá "cadeirada" em Marçal Imagem: Reprodução/TV Cultura

Pesquisa Datafolha aponta cenário embolado e empate triplo na ponta pela disputa da prefeitura. Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 26% dos votos. Marçal e Ricardo Nunes (MDB) aparecem na sequência com 24%, cada um. Tabata vem em seguida com 11%, e Datena, 4%. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores paulistanos entre 1 e 3 de outubro, e a margem de erro varia entre dois e três percentuais, para mais ou para menos.