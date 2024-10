Ações europeias sobem após dado forte de emprego afastar temor sobre crescimento dos EUA

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam a sexta-feira em alta com um relatório de empregos dos Estados Unidos mais forte do que o esperado, o que aliviou temores relacionados ao crescimento da economia norte-americana.

Na semana, porém, as ações acumularam baixas, com a escalada dos conflitos no Oriente Médio limitando a demanda por ativos de risco.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,44%, a 518,56 pontos, com a maioria das bolsas locais, incluindo a alemã e a francesa, também registrando ganhos.

A abertura de empregos nos EUA tiveram o maior aumento em seis meses em setembro e a taxa de desemprego caiu para 4,1%, apontando para uma economia resiliente que provavelmente não exigirá do Federal Reserve grandes cortes na taxa de juros até o fim do ano.

"O relatório da abertura de vagas fora do setor agrícola de setembro, particularmente a queda na taxa de desemprego, deve eliminar quaisquer preocupações de curto prazo sobre a situação do mercado de trabalho dos EUA", disse Janet Mui, chefe de análise de mercado da gestora de patrimônio RBC Brewin Dolphin.

"Com a inflação caminhando na direção certa e a expansão contínua da economia dos EUA, isso deve aumentar a confiança de que um pouso suave está se concretizando, salvo qualquer choque."

Ações de bancos, que são mais sensíveis à economia, lideraram os ganhos entre os principais setores do STOXX 600, subindo 1,8%.

O setor de automóveis ganhou 1,6%, depois que a Comissão Europeia disse que seguirá com tarifas pesadas sobre veículos elétricos fabricados na China, mesmo depois que a maior economia do bloco, a Alemanha, as rejeitou.

Os rendimentos dos títulos do governo da zona do euro, que se movem inversamente aos preços, subiram após os dados dos EUA. As empresas de serviços públicos, geralmente negociadas como substitutos de títulos, caíram 0,7%. [GVD/EUR]

Apesar dos ganhos desta sexta-feira, a maioria das bolsas europeias registrou perdas semanais, com o STOXX 600 caindo 1,8%, conforme investidores se afastaram de ativos de risco, como ações, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação negativa de 0,02%, a 8.280,63 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,55%, a 19.120,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,85%, a 7.541,36 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,28%, a 33.594,12 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,35%, a 11.659,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,03%, a 6.647,27 pontos.