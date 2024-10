Vereadora candidata à reeleição no Rio relata 2ª tentativa de atentado

Do UOL, em São Paulo

Tainá de Paula (PT), vereadora e candidata à reeleição no Rio de Janeiro, relatou ter sofrido uma nova tentativa de atentado nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

A parlamentar disse que teve o carro abordado por dois homens armados. Os agressores teriam se aproximado do veículo em que a ex-secretária de Meio Ambiente e Clima da Cidade do Rio de Janeiro estava com membros da equipe e disparado duas vezes. Segundo a vereadora, como o veículo é blindado, ninguém ficou ferido.

Tainá e sua equipe haviam saído de um compromisso na zona oeste e pararam em Vila Isabel, para a última agenda. Durante o deslocamento, de acordo com a parlamentar, a dupla passou perto do carro e disparou, a poucos metros de uma viatura da polícia.

A candidata se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. "Acabo de ser abordada por dois homens que deram dois tiros de pistola no meu carro, na direção da minha porta, em Vila Isabel. Ando com carro blindado e minhas proteções. Não irão nos parar! Axé!", escreveu.

O UOL procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil. Se houver retorno, o texto será atualizado.



Este é o segundo atentado relatado pela vereadora este ano. Em 21 de maio, Tainá disse ter sido abordada quando chegava em casa, por volta das 22h30. Ela estava acompanhada de sua filha, Aurora, e da esposa, Suka, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. Quando o motorista percebeu que os homens estavam armados, pediu para que todas as portas fossem fechadas e acelerou. Neste caso, também não houve vítimas.