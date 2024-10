Venda de veículos cresce 20% em agosto de 2024 em comparação a 2023

O mercado automotivo brasileiro registrou um crescimento significativo em agosto de 2024, com a venda de 223.196 veículos, um aumento de 20,28% em relação ao mesmo mês de 2023. Apesar do avanço em termos anuais, houve uma leve retração de 1,80% em comparação a julho de 2024.

Os dados são do Monitor de Preços AutoAcrefi, apresentado pela Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento) em parceria com a Cox Automotive.

O que aconteceu

O financiamento de veículos também teve alta em agosto de 2024. Houve um aumento de 14,8% no financiamento de veículos em relação a agosto de 2023. Comparado a julho de 2024, o crescimento foi de 0,9%, revelando uma estabilização do mercado.

O mercado de motocicletas registrou forte crescimento no acumulado do ano. Entre janeiro e agosto de 2024, foram emplacadas 1.253.627 motocicletas, um aumento de 19,9% em relação ao mesmo período de 2023.

A queda nas vendas de veículos leves foi de 3,1% em agosto de 2024. Em comparação ao mês anterior, a comercialização de veículos leves mostrou leve retração.

Os preços de veículos zero quilômetro subiram levemente em agosto de 2024. O aumento foi de 0,12% em relação ao mês anterior. Em contrapartida, os veículos seminovos e usados apresentaram queda de 0,57% e 1,28%, respectivamente, em seus preços.

Veículos elétricos em destaque

Vendas de veículos elétricos e híbridos crescem significativamente no Brasil. Até agosto de 2024, foram vendidas 109.291 unidades de veículos elétricos e híbridos, marcando um aumento de 122,7% em relação ao mesmo período de 2023. Esses veículos agora representam 7,16% do mercado automotivo total.

Carros elétricos a bateria lideram as vendas do segmento em agosto de 2024. Foram comercializadas 5.113 unidades de BEVs (Battery Electric Vehicles), o que representou um aumento de 8,76% em relação a julho. Já os híbridos plug-in (PHEVs) e os híbridos convencionais (HEVs) apresentaram desempenhos variados, com o primeiro registrando queda de 12,23%, enquanto o segundo teve um crescimento de 9,34%.

Mercado de motos elétricas enfrenta desafios, com queda nas vendas. Em agosto de 2024, o segmento de motos elétricas apresentou um recuo de 19% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2023, com apenas 4.709 unidades lacradas até o momento. A baixa oferta de produtos é apontada como um dos principais fatores para essa retração. "Embora o mercado de carros elétricos esteja crescendo rapidamente, o segmento de motocicletas elétricas enfrenta desafios específicos que precisam ser abordados. A aceitação do consumidor e a infraestrutura de recarga são fundamentais para impulsionar as vendas de motos elétricas", explica Cintia Falcão, diretora-executiva da Acrefi.