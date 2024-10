Último debate terá candidatos sob tensão e disputa por voto de indecisos

O último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo acontece nesta quinta-feira (3) com os participantes sob tensão e em busca dos votos dos indecisos. O encontro começa às 22h e será transmitido pela TV Globo.

O que aconteceu

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão apresentar propostas e evitar ataques, segundo aliados. A estratégia pode ser vista como uma postura defensiva pelos demais adversários. Também pode mudar a depender do tom do debate.

Segundo a campanha de Nunes, não há previsão de ajuste de rota em relação a questões espinhosas, como a acusação de agressão contra a primeira-dama. O tema foi trazido por Pablo Marçal (PRTB) no debate UOL/Folha e gera desconforto no candidato à reeleição.

Aliados de Boulos afirmam que o candidato quer dialogar com jovens, idosos e mulheres. Acreditam que o debate na TV Globo pode atingir essas fatias do eleitorado, consideradas estratégicas para a reta final da campanha de Boulos. Críticas a administração de Nunes também devem ser mantidas, conforme apurou o UOL.

Pablo Marçal (PRTB) afirmou que espera que o debate seja "o melhor de todos os tempos". Ele tem dito ao longo da campanha que vai usar o espaço para dar uma arrancada final nas intenções de voto. E que as redes sociais serão uma arma importante.

Marçal deve reforçar "postura de governante" apresentada nos últimos debates, segundo um interlocutor do candidato. A expectativa é que o empresário se apresente de maneira "mais formal" e vá "menos para o embate" na TV Globo, de acordo com o esse aliado. Entretanto, Marçal é "bastante imprevisível" e a expectativa pode não se confirmar.

Nunes, Boulos e Marçal também devem buscar conquistar o voto dos indecisos ao longo do debate. Na reta final para o primeiro turno e com um empate triplo na liderança, as campanhas afirmam que atrair esses votos é fundamental para garantir uma vaga no segundo turno. Segundo o último Datafolha, de 26 de setembro, 28% dos entrevistados diziam que não sabiam em quem votar quando chamados a dizer o nome do candidato espontaneamente, sem ver uma lista de opções.

Tabata Amaral (PSB) diz que não vai mudar estratégia: seguirá fazendo o que fez nos outros debates. "Já foram 10 debates e a minha estratégia é uma só, não vai mudar agora", afirmou durante caminhada no Brás. A candidata deve manter o discurso de que é a única postulante que derrota os adversários em um possível segundo turno.

José Luiz Datena (PSDB) acredita que o eleitor vai definir voto após debate da Globo e tirou dois dias para se preparar. "A decisão tem sido cada vez mais em cima da hora e ainda há muitos votos voláteis na cidade", disse o apresentador. A campanha aposta em conquistar votos do eleitor mais pobre e conta com a popularidade do tucano.

Com exceção de Nunes, nenhum dos candidatos terá agendas de rua nesta quinta (3). Reservaram o dia para se preparar para o debate. Já o prefeito marcou uma reunião com empresários no período da manhã.

Regras para evitar violência e restringir conteúdo nas redes

A TV Globo tomou medidas para garantir segurança, após outros debates serem marcados por violência física. Apenas um assessor será aceito no estúdio. Outras duas pessoas de cada equipe poderão participar, mas ficarão em outro local.

A entrada de arma de fogo foi vetada e haverá detector de metais. Além disso, ninguém pode filmar ou fotografar dentro do estúdio. As regras também preveem expulsão em caso de desrespeitos entre os adversários.

Assessores dos candidatos não poderão circular no estúdio nem se manifestar nos bastidores. A equipe de campanha também está sujeita a levar advertência — o candidato pode perder um minuto nas considerações finais, caso assessores desobedeçam o regimento.

Emissora irá restringir publicação de conteúdo sobre debate nas redes sociais e propaganda eleitoral. O UOL apurou que as regras do debate indicam que "os candidatos poderão fazer uso de até 15 minutos de imagens do debate em seus perfis oficiais, sem retirá-las de contexto".

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Laila Nery e Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo