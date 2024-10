Transmissão do debate Globo SP ao vivo: veja onde assistir e horário

A TV Globo realizada nesta quinta-feira (3) o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno das Eleições 2024. O encontro está previsto para começar após a exibição de Mania de Você, por volta das 22h.

Além da TV aberta, o encontro pode ser acompanhado ao vivo no Globoplay.

Candidatos confirmados

Datena (PSDB);

Guilherme Boulos (PSOL);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Nunes (MDB);

Tabata Amaral (PSB).

Regras do debate

A TV Globo proibiu transmissões ao vivo (lives) durante o debate ou nos intervalos. Caso algum candidato desrespeite as regras ou continue a ofender os adversários, poderá ser expulso após a terceira advertência.

Na primeira advertência, o candidato perde um minuto de suas considerações finais (que têm duração total de dois minutos). Na segunda, perde o direito de fazer as considerações finais. Se houver uma terceira advertência, o candidato será convidado a se retirar do debate.

O mediador, César Tralli, poderá interromper ou cortar o som do candidato em caso de infrações. Essas regras foram reforçadas após os debates anteriores em São Paulo terem sido marcados por violência física e agressões verbais entre os participantes.

A Globo também limitará o uso do conteúdo do debate nas redes sociais dos candidatos. De acordo com informações obtidas pelo UOL, os candidatos poderão usar até 15 minutos de imagens do debate em seus perfis oficiais, desde que o conteúdo não seja retirado de contexto. No entanto, o uso dessas imagens para fins de propaganda eleitoral está proibido.

Estrutura do debate

O debate será dividido em quatro blocos, proporcionando diferentes dinâmicas de discussão. Dois blocos terão temas livres, nos quais os candidatos podem escolher livremente o assunto de suas perguntas.

Nos outros dois blocos, os temas serão determinados por sorteio, realizado pelo mediador, o jornalista César Tralli, que também irá sortear os temas e definirá a ordem em que os candidatos farão suas perguntas e responderão.

*Com informações de matéria publicada em 02/10/2024.