Trabalhadores portuários encerram greve nos EUA após acordo

Os trabalhadores portuários dos Estados Unidos encerraram uma greve de três dias, após fecharem nesta quinta-feira um "acordo de princípio" sobre os salários e uma prorrogação do convênio, anunciaram na noite desta quinta-feira o sindicato e os empregadores, em comunicado conjunto.

A Associação Internacional de Estivadores (ILA, na sigla em inglês) iniciou a paralisação na primeira hora de terça-feira, depois que as negociações com a Aliança Marítima dos Estados Unidos (USMX), que representa as empresas de transporte e as operadoras de terminais, chegaram a um impasse.

A greve, na qual participaram 45.000 trabalhadores segundo a ILA, interrompeu a operação de 36 portos do país por onde passam diversos tipos de mercadorias, desde alimentos até produtos eletrônicos, a poucas semanas das eleições presidenciais.

Na noite desta quinta, ambas as partes anunciaram que "fecharam um acordo de princípio sobre os salários e concordaram em prorrogar o contrato marco até 15 de janeiro de 2025, a fim de retornar à mesa para negociar todas as demais questões pendentes".

"Com efeito imediato, todas as ações em curso cessarão", asseguraram.

O comunicado não detalha os termos do acordo, mas o Wall Street Journal, citando fontes próximas, informou que a USMX propôs um aumento salarial de 62% em seis anos, o que permitiu a conclusão do acordo.

Esta foi a primeira greve desde 1977, depois que as negociações chegaram a um impasse pelas exigências sindicais de um aumento salarial significativo e de proteção contra perdas de empregos relacionadas com a automação.