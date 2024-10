Tesla faz recall de mais de 27 mil Cybertrucks nos EUA, o quinto no ano

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Tesla anunciou nesta quinta-feira que fará o recall de mais de 27 mil Cybertrucks nos Estados Unidos devido a atrasos nas imagens da câmera traseira, que podem comprometer a visibilidade do motorista e aumentar os riscos de colisões.

Este é o quinto recall emitido pela Tesla para os modelos Cybertruck de 2024 desde janeiro. A empresa está lançando uma atualização de software para resolver o problema mais recente.

O recall mais atual afeta a maioria dos Cybertrucks nos EUA e é o maior dos cinco realizados este ano para o veículo. Em abril, a Tesla fez um recall para consertar o revestimento do pedal do acelerador e em junho realizou outro para resolver problemas com limpadores de para-brisa e acabamento externo.

A montadora iniciou as entregas do Cybertruck em novembro de 2023, após um atraso de dois anos devido a problemas de produção e restrições no fornecimento de baterias. A empresa não tem divulgado números de produção ou entrega do Cybertruck.

A Tesla disse que, nos veículos afetados, o sistema do Cybertruck pode não concluir o processo de desligamento antes de ser acionado para ligar novamente, resultando em um atraso na exibição da imagem da câmera traseira.

(Reportagem de Deborah Sophia e Gnaneshwar Rajan em Bengaluru)