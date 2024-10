Tales: Se Nunes ficar fora de 2º turno, Bolsonaro ganhará marca de traidor

Com o cenário do provável 2º turno em São Paulo ainda indefinido pelas pesquisas, se o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ficar fora da disputa, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ganhar marca de traidor, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (3).

Na pesquisa Datafolha divulgada hoje, Boulos (PSOL) aparece com 26%, seguido de Marçal (PRTB) e Nunes com 24% cada.

A pesquisa Datafolha confirma a expectativa da maioria dos analistas, quando apareceu o Marçal: é pouco provável um segundo turno com os dois candidatos conservadores. Mas, mais do que isso, o que está por trás disso e o curioso é o Bolsonaro, nas vésperas da decisão, largar o Nunes completamente. Fica evidente que ele está traindo.

Mais uma traição. É engraçado o Bolsonaro, como ele tem essa marca de traidor. Ele abandonou o Nunes na véspera, a turma dele toda está indo para o Marçal e ele não quer ficar com a marca de que perdeu a eleição. Então, ele não foi para o Nunes, ficou enrolando, enrolando e enrolando. Tales Faria, colunista do UOL

Tales lembra que parte dos bolsonaristas não obedeceram Bolsonaro, já que abraçaram Pablo Marçal.

O eleitorado dele não obedeceu a ele. Mesmo se os bolsonaristas forem mesmo para o Marçal e o Marçal ganhar a eleição, não será mais uma vitória do Bolsonaro. Porque ele não indicou o Marçal como o candidato dele. Ele ficou com medo. Ele traiu o Marçal, o Nunes e o eleitorado dele.

No final das contas, Bolsonaro corre o risco, se for confirmado que Nunes ficará fora do segundo turno, de ficar com a marca de um grande traidor. Se o Nunes for para o segundo turno, não vai querer muito o Bolsonaro porque será perigoso ficar com a marca de bolsonarista. O jeito que está esse resultado do Datafolha, temos que ver se vai se confirmar nas urnas. Mas do jeito que está, é péssimo para o Bolsonaro. Tales Faria, colunista do UOL

