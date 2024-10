Scheila e Gracyanne reverteram harmonização facial; qual o 'antídoto'?

Scheila Carvalho, 50, e Gracyanne Barbosa, 41, têm algo em comum, e não é o fato de terem sido dançarinas de grupo de axé. Ambas recentemente anunciaram ter encerrado o ciclo do processo de reversão de harmonização facial. Nos dois casos, ao explicar o procedimento, elas usaram termos que remetiam a "voltar à beleza natural".

"Olha só, o meu olhar abriu", disse Scheila, em vídeo postado em seu Instagram. Já Gracyanne, mesmo dizendo que não se arrependeu de ter feito a harmonização, cita que sua "pele está com mais viço" e "aparência mais natural".

O procedimento, que usa ácido hialurônico, tem com objetivo equilibrar as proporções do rosto. Porém, nem sempre os resultados são os esperados.

Me arrependi da harmonização. Como reverter?

Assim como Scheila e Gracyanne, caso você queira reverter a harmonização facial, o primeiro passo é procurar de preferência o mesmo especialista que realizou seu procedimento, uma vez que ele já conhece seu prontuário.

A técnica de reversão, contudo, não é igual para todos e vai depender dos ativos que foram usados na harmonização.

A hialuronidase é a enzima que dissolve o ácido hialurônico dos preenchimentos, funciona como um antídoto. No caso da toxina botulínica, já fica mais complexo.

Scheila Carvalho remove ácido hialurônico do rosto Imagem: Reprodução/scheilacarvalhooficial

Há um tipo de laser que contribui para minimizar os efeitos da paralisação por meio de vasodilatação e consequente eliminação mais rápida da substância.

Os bioestimuladores de colágeno e os fios de sustentação têm efeito de médio prazo e, em geral, não causam incômodos em razão da ação gradual.

O tempo da reversão também é variado, já que depende da quantidade do preenchedor utilizado.

A enzima hialuronidase pode ser fracionada em sessões, pois é um catalisador capaz de gerar certa reação inflamatória, com vermelhidão e calor local.

Sendo assim, a retirada do procedimento, assim como ele próprio, envolve riscos. Erros podem ocorrer em obstrução arterial, necrose da região e até cegueira, além de rejeições e nódulos.

Gracyanne Barbosa anunciou recentemente reversão de harmonização facial. Na foto da esquerda com harmonização; na foto da direita, sem harmonização Imagem: Reprodução/graoficial

É necessário um profundo conhecimento da anatomia do rosto para realizar um procedimento injetável. Por isso deve ser feito por um especialista.

No Brasil, estão autorizados a realizar harmonização médicos (dermatologistas e cirurgiões plásticos), dentistas, farmacêuticos e biomédicos.

Procure um bom profissional e pesquise sobre sua linha de atuação. E vale lembrar que médicos são proibidos de postar fotos de antes e depois de seus pacientes nas redes sociais, então o ideal é não basear a pesquisa nisso.

Cuidado com os padrões das redes sociais

Celebridades estão o tempo todo experimentando novos procedimentos, e, com a grande exposição nas redes sociais, muitos acabam entendendo que precisam fazê-los também.

No caso da harmonização facial, alguns pacientes chegam às clínicas acreditando que terão resultados milagrosos. É responsabilidade do profissional delimitar as reais possibilidades e reforçar que se trata de uma intervenção com prazo para acabar.

*Com reportagem de 03/04/2024