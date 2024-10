Rutte visita Kiev e defende entrada da Ucrânia na Otan

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, esteve hoje (3) na Ucrânia para reforçar o apoio da aliança ao país na guerra contra a Rússia e defender a entrada de Kiev no bloco militar.

"Era importante vir a Kiev neste momento para deixar claro ao povo ucraniano e a todos que a Otan está com a Ucrânia, país que está mais próximo da aliança do que nunca, e que continuaremos neste percurso até que se torne membro do nosso grupo. Eu sou a favor", declarou Rutte apenas dois dias após tomar posse.

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cobrou armamentos mais potentes para "frear a Rússia", que nas últimas horas tomou a cidade de Vuhledar, em Donetsk, e pediu que os membros da organização sejam mais ativos na defesa do território da Ucrânia.

"Falamos das exigências ucranianas em matéria de defesa aérea e de interação com os [países] vizinhos. Se no Oriente Médio é possível proteger a vida de civis graças à união de aliados, com a Ucrânia não é diferente", explicou Zelensky, em referência ao ataque iraniano a Israel. (ANSA).

