Galaxy Z Flip6: dobrável mais estiloso da Samsung brilha em selfies e IA

Do Guia de Compras UOL

A Samsung lançou recentemente seus dois novos celulares dobráveis, Galaxy Z Fold6 — o maior, que aberto lembra um tablet — e Galaxy Z Flip6 — menor, que fecha como uma concha, e é o alvo deste review.

Um smartphone no formato flip tem o apelo de ser super compacto e estiloso. Além de caber em qualquer bolso, ele permite fazer bastante coisa sem nem precisar abrir o aparelho, só usando a tela externa, como tirar uma selfie ou responder mensagens.

O que o Galaxy Z Flip6 tem de bom?

O que mais gostei no aparelho foram os bem-vindos avanços em relação à geração anterior, Z Flip5. Os principais são:

Mais bonito e colorido. O design não teve mudanças visuais tão significativas, mas alguns detalhes se destacam. As laterais estão super retas, em alumínio com acabamento escovado/fosco, e ele está 0,2 mm mais fino quando dobrado — o que é quase imperceptível. Já os aros das câmeras estão mais grossos e agora acompanham a cor do celular, deixando o visual mais colorido.

O Z Flip6 chegou ao Brasil nas cores: cinza, azul, verde e um preto com textura de "carbono". Em outros países, também existe em branco, laranja e amarelo — que os atletas olímpicos receberam. A traseira é de vidro fosco.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmera de 50 MP. O sensor principal teve um upgrade bem relevante, passando de 12 MP para 50 MP, com estabilização óptica, o que significa vídeos e fotos com mais qualidade.

Já a segunda lente continua sendo uma ultrawide de 12 MP — com grande ângulo de visão, que permite capturar mais elementos ou pessoas em uma cena.

Assim, finalmente, o flip da Samsung chegou ao nível de câmeras da linha S24. É um conjunto bem versátil para o dia a dia, com zoom digital de 10x.

Campo máximo (0.6x) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Zoom máximo (10x) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Já a câmera de selfie da tela interna, que usamos quando o celular está aberto, segue com 10 MP — o que poderia ter sido melhorado, mas é suficiente para atividades como videochamadas.

De qualquer forma, não é um ponto tão relevante, visto que um dos maiores benefícios de um celular flip é conseguir tirar selfies usando as melhores câmeras do aparelho (quando você faz uma foto com ele fechado, na verdade está usando as lentes traseiras).

Selfie com a câmera interna (10MP) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Selfie com câmera traseira Imagem: Marcella Duarte/UOL

Melhor desempenho. A memória RAM passou de 8 GB para 12 GB, e o processador evoluiu naturalmente do Snapgragon 8 Gen 2 para o 8 Gen 3, que hoje é o chipset para celular mais poderoso da Qualcomm. Com essa configuração, ele não trava e roda vídeos e jogos com fluidez.

Esquenta menos. O novo aparelho traz, pela primeira vez na linha, uma câmara de vapor, que serve para dissipar o calor emitido em tarefas mais demandantes, como jogos pesados, gravação de vídeo e recursos de IA, garantindo o desempenho do processador.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela externa mais útil. Manteve as 3,4 polegadas e o recorte em volta das câmeras (que eu gostaria que acabasse, para o display pegar toda a frente, como no concorrente Razr 50 Ultra). Nela, dá para usar alguns aplicativos, ver notificações e abrir a câmera. E o Z Flip6 recebeu novos widgets e mais funções, inclusive com inteligência artificial, como respostas sugeridas para mensagens e tradução simultânea de conversas.

Vinco sutil e sem gap. A tela interna também segue com o mesmo tamanho e qualidade. Porém, dá para notar que o celular fecha ainda mais firme, sem deixar um vão (ou gap) próxima a dobradiça — o que foi um problema em gerações anteriores. Agora, dá até para "travar" uma folha de papel no meio. Além disso, com o celular aberto, o vinco da dobra está bem suave ao toque e só é visto quando bate uma luz mais forte.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Mais bateria. Passou de 3.700 mAh para 4.000 mAh de capacidade. Parece pouco mas, em um aparelho pequeno e com um processador moderno, pode significar algumas horas a mais de uso. Na minha rotina, dura entre um dia e um dia e meio.

Proteção contra poeira. Assim como no Z Fold6, a certificação passou de IPX8 para IP48, ou seja, resistência a água e também a poeira. Um avanço interessante para um celular com uma dobradiça no meio da estrutura, onde podem entrar resíduos.

Sete anos de atualizações. A Samsung passou a oferecer sete gerações de atualização de sistema operacional. Não acho que, na prática, alguém vai manter um dobrável por tantos anos, mas vida longa do sistema é sempre algo bem-vindo.

Galaxy Z Fold 6 (esq. ao fundo) e Galaxy Z Flip6 (dir.) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Celular flexível

Um dos maiores benefícios de um celular flip são as possibilidades interessantes que a dobra oferece, especialmente em relação às câmeras. Com ele fechado, tiramos fotos e vídeos selfie usando as melhores lentes do aparelho, que são as traseiras (aparecem na frente quando o celular está dobrado).

Esse modo de uso é chamado de "Flex Cam" pela Samsung. Entre seus recursos, estão:

Jeitos diferentes de acionar a selfie com o celular fechado. Tocando em qualquer lugar da tela, segurando um dos botões de volume ou fazendo gesto de "pare" com a mão (mostrando a palma). Assim que você pega o jeito, é muito mais simples do que em um celular comum.

Zoom automático. Dá para apoiar o aparelho dobrado em um móvel ou objeto, como se fosse um tripé embutido, para poder se afastar. Nesse caso, é possível ativar o recurso de Auto Zoom, que detecta pessoas e animais e ajusta o zoom para a melhor foto.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Enquadramento automático. Se estiver gravando um vídeo selfie, a função ajuda a enquadrar melhor a cena, aproximando e afastando de acordo com a movimentação dos seres.

Gravação como uma filmadora antiga. No modo flex de gravação de vídeo, quando segurarmos o celular dobrado em 90 graus, os menus se deslocam para a metade da tela, assim podemos usar o dedão para controlar o zoom, play e pause, o que dá uma estabilidade legal.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Inteligência Artificial

A Samsung diz que seus novos dobráveis inauguram "a próxima fronteira da IA", devido aos recursos mais avançados com inteligência artificial generativa (capaz de produzir conteúdo de maneira similar a um ser humano). O Galaxy Z Flip6 — e também o Z Fold6 — contam com novas funções, inicialmente exclusivas deles, como:

Incluir elementos nas fotos: com o recurso Esboço para Imagem (Sketch to Image), basta desenhar o que deseja sobre uma foto que a coisa (pode ser um animal, um objeto, um chapéu na sua cabeça) será incluída de maneira bem realista, com detalhes e sombras.

com o recurso Esboço para Imagem (Sketch to Image), basta desenhar o que deseja sobre uma foto que a coisa (pode ser um animal, um objeto, um chapéu na sua cabeça) será incluída de maneira bem realista, com detalhes e sombras. Transformar rabiscos em arte: se usado dentro do aplicativo Notas, o Esboço para Imagem faz com que simples desenhos virem arte, nos estilos aquarela, ilustração, esboço, pop art ou desenho animado 3D.

se usado dentro do aplicativo Notas, o Esboço para Imagem faz com que simples desenhos virem arte, nos estilos aquarela, ilustração, esboço, pop art ou desenho animado 3D. Criar retratos com IA: o Studio Retrato (Portrait Studio) produz versões artísticas de fotos de pessoas, para transformá-las em personagem de gibi, desenho 3D, aquarela ou esboço.

Você pode ver essas três funções em ação nesta matéria sobre edição de imagens no Z Fold6.

Sketch to Image Imagem: Marcella Duarte/UOL

Portrait Studio Imagem: Marcella Duarte/UOL

Ajuda na comunicação: o Assistente de Conversa pode traduzir mensagens em aplicativos (como WhatsApp e Google Meet), compor textos completos com base em palavras-chave, alterar o tom da sua escrita e dar sugestões de ortografia e gramática; já o Assistente de Chamada traduz ligações em tempo real.

o Assistente de Conversa pode traduzir mensagens em aplicativos (como WhatsApp e Google Meet), compor textos completos com base em palavras-chave, alterar o tom da sua escrita e dar sugestões de ortografia e gramática; já o Assistente de Chamada traduz ligações em tempo real. Traduzir conversas: o Intérprete traduz diálogos em idiomas diferentes, exibindo nas duas telas. Funciona assim: você coloca o celular dobrado entre você e a outra pessoa, e a tela interna vai te mostrar a tradução do que ela está dizendo em português, e a externa vai traduzir o que você fala para a língua da pessoa. Há o modo conversa (para diálogos) e há também o modo escuta (para tradução contínua em eventos como palestras). É um uso sólido de IA, que une a forma do dobrável com um recurso bem útil.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de Atenção

Preço. Creio que seja o maior impeditivo para compra de qualquer smartphone dobrável. O Z Flip6 tem preço sugerido entre R$ 7.999 (12 GB + 256 GB) e R$ 8.999 (12 GB + 512 GB). Porém, já é possível achá-lo com descontos, na casa dos R$ 5.000. De qualquer forma, um valor que encosta quase no do S24 Ultra, o celular em formato "tradicional" mais poderoso da Samsung, que tem câmeras melhores e caneta S Pen embutida.

Carregamento. Ele carrega a, no máximo, 25 watts. Isso significa cerca de 1h40 para ir de 0 a 100%. Um número bem abaixo da maioria dos Androids do mercado (o Motorola Razr 50 Ultra, por exemplo, atinge 45 watts).

Galaxy Z Flip6 nas cores cinza, verde e azul Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pra quem vale a pena?

Um celular flip é uma boa ideia para quem está disposto a experimentar um novo formato de celular —e, claro, a pagar o preço da inovação. Seja pela portabilidade, pelas possibilidades da tela externa ou pelo estilo, o Z Flip6 é um produto diferenciado e de alta qualidade.

Ele está mais fino, mais bonito, com câmeras melhores e cheio de recursos de inteligência artificial. A questão é decidir se, para seu uso, ele faz sentido.

O ponto alto do Z Flip6, na minha opinião, são as fotos e vídeos em modo selfie, que ficam muito fáceis de serem tiradas sem nem abrir o celular. Outro destaque são as funções de IA, seja para manipular imagens ou traduzir uma conversa.

Ficha técnica Samsung Galaxy Z Flip6

Processador: Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy + câmera de vapor

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento interno: 256 GB ou 512 GB

Câmeras traseiras: 50 MP wide + 12 MP ultrawide 0,6x | 10x zoom digital, estabilização óptica

Câmera selfie: 10 MP

Dimensões: 16,51 x 7,19 x 0,69 cm (aberto); 8,51 x 7,19 x 1,49 cm (dobrado); 187 g

Tela externa: Super AMOLED 3,4 polegadas, 720 x 748 pixels, 60 Hz

Tela principal: Dynamic AMOLED 2X 6,7 polegadas, 1080 x 2640 pixels, 120Hz

Bateria: 4.000 mAh, carregamento 25 watts

Proteção: IP48 contra água e poeira

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.