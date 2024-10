Reinaldo: Veremos como Marçal vai hostilizar a Globo; jogo sujo já começou

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quinta (3) não descartar a possibilidade de o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) encontrar algum meio para hostilizar a Globo durante o debate que será promovido hoje à noite. O primeiro indício, segundo ele, é a convocação via redes sociais para a militância se encontrar na porta da emissora, durante o último confronto entre os postulantes ao Executivo antes das eleições do primeiro turno.

Não falei que, de algum modo, alguma coisa hostil à Globo haveria? Já começou. Eu não descarto que ele apronte alguma, no curso do debate, para ser "o expulso da Globo". Não dá para descartar nada. Imagina isso aí? Te encontro na porta da Globo? Para quê? Para fazer barulho... 'Ah, mas não tem nada de hostil aí'. Não? Sempre que você movimenta a tropa, alguma hostilidade tem. E é o que ele está fazendo. Não descarto alguma saída amalucada. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo disse que de Marçal se pode esperar tudo, exceto uma resposta convencional.

Porque ele não chegou onde ele chegou sendo convencional. Ele tem razões para acreditar na sua própria estratégia, completamente divergente em relação a tudo aquilo que se diria ser prudente fazer. Está aí, mais uma. Já começou, ele já começou com heterodoxias.

É por isso que deveria ter sido parado antes. E está deixando aí um estoque de coisas que mesmo se eleito... Esse negócio de ele vender apoio e cobrar apoio é um escárnio para a legislação eleitoral, para o processo eleitoral. E, no entanto, ele o faz. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Para Reinaldo, os fatos mostram uma "nova fase desse grau de loucura".

Temos agora o candidato da era cultural das bets, que é o Marçal. Repete o mesmo credo do Bolsonaro, mas tem outras estratégia para se impor. É um negócio estupefaciente. Alguns analistas que acham: 'Ah essa gente fica sempre falando da democracia em risco'. Acontece que a democracia não se resume a um sistema de escolha de governante. A Turquia também elege o dirigente. Tem democracia na Turquia? O Irã também elege. Tem democracia no Irã? Até a Venezuela pode fazer eleição. Tem democracia na Venezuela? O ataque às instituições e à civilidade política também ataca a democracia. Estamos assistindo a coisas do arco da velha. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

