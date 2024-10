Real Sociedad perde em casa para o Anderlecht (2-1) na Liga Europa

A Real Sociedad segue irregular na temporada. Depois da vitória sobre o Valência pelo Campeonato Espanhol no fim de semana, o time basco foi derrotado em casa pelo Anderlecht por 2 a 1 nesta quinta-feira (3), na segunda rodada da Liga Europa.

Na estreia no torneio continental, a equipe espanhola empatou com o Nice em 1 a 1 na França, o que significa que é preciso melhorar se quiser se classificar para as oitavas de final.

A tarde começou feliz para os 'Txuri-urdin' na Reale Arena quando o jovem de 21 anos Pablo Marín abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo.

Mas o atacante argentino Luis Vázquez (28') e o belga Theo Leoni (39') viraram o jogo para o Anderlecht ainda no primeiro tempo.

O jogo teve que ser paralisado por alguns instantes devido aos incidentes no setor das arquibancadas ocupado pelos torcedores da equipe belga, que quebraram a tela de proteção e atiraram objetos contra a torcida da Real Sociedad.

Além do Anderlecht, que venceu seu jogo da primeira rodada, somam duas vitórias em dois jogos na Liga Europa o Tottenham, que nesta quinta-feira bateu o Ferencvaros da Hungria por 2 a 1, e a Lazio, que goleou o Nice por 4 a 1 em Roma.

