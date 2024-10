Quem está na frente para prefeito de SP? O que dizem as pesquisas da semana

Do UOL, em São Paulo (SP)

As seis principais pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo (SP) divulgadas ao longo da semana mostraram movimentações significativas na disputa.

O que mostram as pesquisas da semana

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) aparecem numericamente à frente em três pesquisas cada. Pablo Marçal (PRTB), por sua vez, não lidera nenhuma das principais sondagens, mas aparece empatado tecnicamente com os outros candidatos em alguns dos levantamentos.

Todas as sondagens divulgadas até esta quinta-feira (3) indicam empate técnico. Grande parte delas, inclusive, aponta empate triplo dentro de margem de erro, o que indica a possibilidade de segundo turno entre dois dos três candidatos mais bem colocados.

Veja os três primeiros colocados em cada pesquisa da semana:

Sobre as pesquisas

O levantamento Real Time Big Data divulgado em 30/9 foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 27 e 28 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05171/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

A pesquisa AtlasIntel de 30/9 foi feita pela internet, com recursos próprios e ouviu 2.190 eleitores da capital paulista entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02567/2024.

A pesquisa Quaest de 30/9 foi realizada com 1.800 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. Encomendada pela TV Globo, tem uma margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-01233/2024.

O levantamento do Paraná Pesquisa de 1º/10 ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 27 de 30 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-04763/2024.

O levantamento Real Time Big Data de 2/10 foi encomendado pelo portal Terra e contou com 1.500 entrevistados, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-02771/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (3) foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.806 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 1º a 3 de outubro e com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024.