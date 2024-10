Quem é obrigado a votar nas Eleições 2024? Conheça as regras

Nas Eleições 2024, o voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos e que estejam com o título de eleitor devidamente regularizado. O voto é facultativo para adolescentes de 16 a 18 anos e para pessoas com mais de 70 anos.

O que acontece se não votar?

Para quem o voto é obrigatório e não consegue comparecer à seção eleitoral no dia da votação, é preciso justificar a ausência.

Os eleitores que deixarem de votar ou justificar no dia da votação, terão um prazo de até 60 dias para apresentar a justificativa.

Após esse prazo, será necessário comparecer a um cartório eleitoral e regularizar a situação, com pagamento de multa.

Caso o eleitor ou eleitora tenha perdido três turnos eleitorais, sem apresentar justificativa, ou em caso de não comparecimento à revisão do eleitorado no município onde vota, terá o título eleitoral cancelado

O título pode ser suspenso em caso de cumprimento do serviço militar e em casos de condenação na justiça.

O primeiro turno das Eleições 2024 está previsto para acontecer no dia 6 de outubro. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o segundo turno acontece - se necessário - no dia 27 de outubro.